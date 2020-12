USR PLUS anunță că va pune pe agenda instituțiilor europene situația din Republica Moldova

USR PLUS a anunțat că președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, raportorul pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, precum și ceilalți europdeputați ai alianței vor pune pe agenda instituțiilor europene situația din Republica Moldova.

„ Alianţa USR PLUS consideră că tentativa disperată a socialiştilor moldoveni de conservare a controlului asupra Republicii Moldova nu are sorţi de izbândă, voinţa cetăţenilor moldoveni exprimată prin vot va fi respectată şi apărată. (...) Ne vom asigura că şi Parlamentul European va avea o reacţie rapidă şi solidă la această încercare de a pune o nouă piedică parcursului european al Republicii Moldova. Atât Dacian Cioloş, preşedintele grupului Renew Europe, Dragoş Tudorache - raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, cât şi restul europarlamentarilor USR PLUS vor pune acest subiect pe agenda instituţiilor europene", se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul USR.

În cadrul comunicatului, se menționează că, în cursul zilei de joi, „parlamentarii socialiști și cei controlați de Ilan Șor au votat mai multe legi controversate”, precum aprobarea politicii fiscal care „include multe portițe pentru corupție și creșteri de taxe pentru cetățeni”, excluderea președintelui Maia Sandu din procesul decizional privind Serviciul de Informații și Secrutiate al Republicii Moldova, acesta fiind trecut sub subordinea Parlamentului.

„ De asemenea, au mai fost adoptate o serie de reglementări cu privire la statutul şi folosirea limbii ruse în Republica Moldova, cu privire la bugetul de stat pe anul 2021, a fost modificată legea antipropagandă astfel încât buletinele TV de ştiri propagandistice ruseşti să poată fi din nou recepţionate în Republica Moldova şi s-au acordat puteri sporite regiunii autonome găgăuze (denumită UTA Găgăuză). Ca peste tot în Europa de Est, marionetele Moscovei sunt disperate, însă nu au învăţat nimic din eşecurile recente. Vremea lor a trecut, folosirea unor metode de punere a cetăţenilor în faţa faptului împlinit nu face decât să amintească de evenimente din România când adoptarea unor reglementări împotriva voinţei cetăţenilor în stilul 'noaptea ca hoţii' nu a avut rezultate. Nu va avea nici în Republica Moldova rezultatul aşteptat de ei", mai precizează Alianţa USR PLUS.