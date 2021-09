USR PLUS: BPR, boicotat a treia oară de PSD. Ciolacu a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu

Biroul Permanent Reunit a fost boicotat a treia oară de PSD, ceea ce arată că Marcel Ciolacu a confirmat că are comandă dublă și că nu-și dorește cu adevărat demiterea lui Florin Cîțu, transmite USR PLUS: „Pe scurt: a pus PSD la remorca domnului Florin Cîțu”.

Potrivit USR PLUS, „propriile interese ale PSD primează în fața interesului românilor”.

„Tergiversările și contradicțiile PSD-ului, înțelegerile pe sub masă ale lui Marcel Ciolacu cu Florin Cîțu, ne arată, o dată în plus, că propriile interese ale PSD primează în fața interesului românilor. România are nevoie de un prim-ministru care să guverneze responsabil. Florin Cîțu nu este acest prim-ministru. De aceea, Florin Cîțu trebuie să plece”, conchid liderii USR PLUS.

Membrii conducerilor celor două camere ale Parlamentului au mai fost convocați de două ori pentru a stabili calendarul de dezbatere și votare a moțiunii de cenzură USR AUR, însă ședințele nu s-au putut ține din cauza lipsei de cvorum.

(sursa: Mediafax)