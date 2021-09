USR PLUS nu participă la citirea moțiunii de cenzură a PSD

Lucian Alecu

Astazi va fi citita în Parlament moțiunea de cenzură a PSD, reprezentantii USR PLUS nu vor participă la citire.

„A fost o decizie ieri a Biroului Naţional al USR PLUS, o decizie în unanimitate, vom vota orice moţiune, moţiunea care ajunge prima la vot va avea susţinerea noastră. În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîţu a decis să ne împingă afară din coaliţie, am spus că acest premier nu mai are susţinerea USR PLUS. Am fost consecvenţi în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susţinem pe premier, ba că nu îl susţinem, cum face PSD de aproape o lună şi jumătate”, a anuntat Barna.