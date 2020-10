USR și PLUS, încăierate pe locurile din viitorul Parlament

Lucian Alecu

Alianța USR-PLUS, pe cale să devină un singur partid, ca urmare a deciziei de fuziune, stă pe un butoi cu pulbere, la doar o săptămână după finalizarea alegerilor locale. Trei facțiuni se înfruntă, conform unor surse politice, pentru poziții eligibile pe lista care va fi depusă la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. O aripă, cea mai influentă, este cea a lui Dan Barna, alta controlată de Dacian Cioloș și o a treia, oarecum în consonanță cu a doua, controlată de Nicușor Dan.

Conform surselor citate, Dan Barna dorește să impună cele mai multe nume pe lista pentru Senat și Camera Deputaților din aripa USR care îi este fidelă. Demersul pare să-i fi înfuriat foarte tare pe adepții lui Nucușor Dan, din interiorul Uniunii, dar și pe aliații de la PLUS, care doresc și ei să aibă un cuvânt de spus în legătură cu acest subiect. Concret, partidul lui Dacian Cioloș vrea paritate de unu la unu cu cei de la USR.

De altfel, încă din timpul campaniei electorale, mai multe voci din această zonă a spectrului politic acreditau ideea că, odată ce Nicușor Dan va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei, poziția lui Dan Barna devine una șubredă. Un astfel de exemplu este acela că Nicușor Dan l-a ales să-i fie viceprimar pe PLUS-istul Vlad Voiculescu. Mai mult, Clotilde Armand, care își revendică poziția de primar al Sectorului 1, este un vechi combatant USR, fiind considerată, de asemenea, mai apropiată de Nicușor Dan decât de Dan Barna. Iar victoria din alegeri, mai ales de la București, ar îndreptăți această facțiune ca, împreună cu PLUS, să dețină mai multe locuri pe listele afarente alegerilor parlamentare.

Criticii lui Barna riscă să nu se mai afle pe listă

Cu toate acestea, sursele citate arată că Dan Barna se ține destul de puternic pe poziție și că, în fapt, nu va renunța la planul de a-și pune oamenii săi pe locurile eligibile. Întrucât fuziunea dintre cele două formațiuni nu s-a încheiat, fiind un proces în derulare, pentru alegerile parlamentare USR și PLUS vor candida, ca și la alegerile locale, sub forma unei alianțe. Astfel, algoritmul agreat de Dan Barna este acela ca, la doi candidați din partea USR, să fie un candidat din partea PLUS. Grupările controlate de Nicușor Dan și de Dacian Cioloș vor egalitate pe lista respectivă cu USR. Este foarte probabil, spun sursele citate, ca, în urma acestor tensiuni, mai ales venite ca o opoziție chiar din interiorul USR, Dan Barna să încerce să blocheze accesul unor critici ai săi pe lista Alianței USR-PLUS pentru alegerile parlamentare. Printre cei care s-ar putea găsi în situația de a nu mai beneficia de un loc eligibil s-ar număra senatorul Mihai Goțiu și deputatul Cosette Chichirău.

Situația este cu atât mai încurcată cu cât toate cele trei tabere negociază și cu cei de la PNL, cu care, teoretic, după alegerile parlamentare, ar trebui să intre într-o coaliție de guvernare. Iar pârghia de negociere cea mai importantă, care are acces inclusiv la președintele României, Klaus Iohannis, este proaspătul ales primar general al Capitalei, Nicușor Dan.

PLUS vrea paritate cu USR pentru parlamentare, USR vrea paritate de 2 la 1