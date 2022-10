Vasile Dîncu spune că nu se aşteaptă să fie schimbat din funcţie, dar pentru el aceasta nu ar fi o tragedie

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat astazi la un post TV,că nu se aşteaptă să fie schimbat din funcţie, dar pentru el acest lucru nu ar fi o tragedie.



"Nu mă aştept să fiu schimbat, dar pentru mine nu este o tragedie. Eu ştiu că în politică suntem vremelnici şi eu ştiu că niciun mandat ministerial (...) nu este unul pentru vecie şi că atunci când partidul care te-a propus vrea să te retragă, este normal să pleci. Nu este nicio problemă asta, atâta timp cât eşti mandatat să te duci acolo îţi faci datoria", a mărturisit Vasile Dîncu.



În plus el a subliniat că nu a primit niciodată reproşuri din partea premierului Nicolae Ciucă.



"Am colaborat şi colaborez foarte bine cu premierul Nicolae Ciucă. Din perspectiva politicii de apărare, este un sprijin pentru mine şi am colaborat foarte bine, aşa cum şi domnia sa a spus, rezultatele noastre la Madrid (summitul NATO de la Madrid din iunie 2022, n.r.) au fost foarte bune. Deci, nu am avut niciun fel de dezbatere critică sau vreun reproş din partea premierului", a mai declarat Dîncu.