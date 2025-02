Victor Ponta agită apele la Congresul PSD

Fostul preşedinte al social-democraţilor a afirmat că nu susţine candidatura lui Crin Antonescu la prezidenţiale, întrebat în acest sens.



"Nu, şi nu-l susţine niciun pesedist. Am cerut cuvântul şi sper să am ocazia să vorbesc. Românii vor altceva", a spus Ponta.



El a fost întrebat de ce anume depinde o decizie a sa de a candida la alegerile prezidenţiale.



"Eu am sperat şi sper în continuare ca şi liderii coaliţiei să ţină cont de ceea ce a spus poporul. Am mai fost o dată exclus pentru că nu am fost de acord să dăm jos Guvernul Grindeanu. Am avut dreptate", a declarat Ponta.



Ponta a spus că, în măsura în care i se va permite prezenţa pe scena congresului, îşi va exprima punctul de vedere cu privire susţinerea candidaturii lui Antonescu la prezidenţiale.



"O să spun în faţa congresului dacă o să am ocazia, dacă nu, o să spun în faţa dumneavoastră. (...) Dacă mi se dă cuvântul, o să spun în faţa poporului", a afirmat Ponta.



Înainte de începerea reuniunii, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a fost întrebat şi dacă o candidatură a lui Victor Ponta la prezidenţiale ar reprezenta o problemă.



"Dacă Victor Ponta va candida, partidul va lua o decizie la un moment dat, dacă Victor Ponta nu se va retrage sau nu se va suspenda din partid. Va fi decizia personală a domnului Victor Ponta, decizia în partid, dacă Victor Ponta va candida independent, partidul va lua o decizie sigură", a declarat Stănescu.



Secretarul general al PSD a precizat că Victor Ponta poate participa la congresul extraordinar al PSD, având în vedere că este membru de partid.

AGERPRES