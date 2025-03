CG11, așteptat să-și aleagă succesorul: „Suveraniștii” își caută varianta de rezervă

Oficial, liderul AUR, George Simion, și președinta POT, Anamaria Gavrilă, susțin că nu știu cine va fi persoana care va candida „în locul lui Georgescu”, dar că așteaptă de la Georgescu să le „traseze” pașii de urmat. Neoficial, însă, pe surse, ei au întocmit o „listă scurtă”, primul nume fiind al lui Dan Dungaciu. Acesta, însă, s-ar putea să aibă o problemă, deoarece, în primăvara anului trecut, a fost trimis în judecată de DNA, pentru abuz în serviciu, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul București menținând, chiar pe 6 decembrie 2024, când CCR anula alegerile prezidențiale, sechestrul penal instituit asupra apartamentului său din Sectorul 2 al Capitalei.

Călin Georgescu s-a întâlnit, ieri, într-o locație neidentificată, cu președintele AUR, George Simion, și cu lidera POT, Anamaria Gavrilă, pentru a stabili cum vor proceda odată cu scoaterea din cursa prezidențială a fostului candidat „suveranist”.

Potrivit unor surse politice apropiate, partidul AUR, partidul condus de George Simion, dar și Călin Georgescu l-ar pregăti pe sociologul Dan Dungaciu pentru a fi noul candidat la alegerile prezidențiale din partea acestei zone politice. Dungaciu s-ar afla în capul unei liste de nume, pe care s-ar regăsi însuși George Simion, alături de soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, de actorii Dan Puric și Florin Zamfirescu, sau chiar de președintele Consiliului Național al AUR, actualul eurodeputat Claudiu Târziu.

Dublă cetățenie, română și moldovenească

Dan Dungaciu, născut la data de 1956 în Târgu Mureș, are dublă cetățenie – română și moldovenească, este sociolog și geopolitician, profesor la Catedra de Sociologie a Universității București și coordonator al Masterului de Studii Sociale de Securitate. În CV-ul său, apare și funcția de director al Institutului Național de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” din cadrul Academiei Române, funcție care i-a adus, însă, anul trecut, și un dosar penal, trimis în judecată de către procurorii DNA.

De asemenea, tot în CV, Dungaciu figurează ca președinte al Fundației Universitare a Mării Negre din România, că a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și că, în perioada 2010 – 2011, în timpul mandatului președintelui Marian Lupu, a fost consilier pentru integrare europeană la Președinția Republicii Moldova, fiind decorat cu Premiul de Stat „Ordinul de Onoare”.

Inculpat într-un dosar de abuz în serviciu

Conform presei centrale, Direcția Națională Anticorupție l-a trimit în judecată, în primăvara anului 2024, pe Dan Dungaciu, pe care îl acuză de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptele având loc între 2017 și 2022, în perioada în care era director al Institutului.

Cercetările DNA au început după o sesizare a Curții de Conturi care efectuase, anterior, un control la Institut. Procurorii au descoperit că, în 2017, în calitate de director al Institutului, Dungaciu ar fi semnat un contract de împrumut de folosință și, ulterior, alte două acte adiționale, cu Asociația „Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS)”, în calitate de comodatar. Prin aceste contracte au fost date spre folosință către LARICS, cu titlu gratuit și fără organizarea unor licitații publice, două spații situate în sediul ISPRI. Contractul s-a întins pe 5 ani, cuantumul chiriei neplătite de către LARICS fiind de 101.607 lei, sumă pentru care institutul s-a constituit parte civilă în dosarul de la instanță. Printre membrii fondatori ai LARICS se afla și Dungaciu.

Sechestru asigurător pe apartamentul din Capitală

Dosarul a fost înregistrat, la data de 4 aprilie 2024, pe rolul Tribunalului București, Secția I-a penală, și se află încă pe cameră preliminară. Obiectul speței sunt articolul 13 indice 2 din Legea nr, 78/2000, raportat la articolul 297 alineat 1 Cod penal, cu aplicarea articolului 35 alineat 1 Cod penal. Dan Dungaciu are calitatea de inculpat, iar Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” are calitatea de parte vătămată. Până în prezent, nu a fost alocat un prim termen de judecată pe fond.

În schimb, la data de 23 septembrie 2024, instanța a respins ca nefondate cererile și excepțiile formulate în procedura de cameră preliminară și a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a sesizări intanței cu rechizitoriul 350/2/P/2023 al Direcției Naționale Anticorupție, prin care a fost trimis în judecată inculpatul Dan Gheorghe Dungaciu.

De asemenea, în data de 6 decembrie 2024, instanța a mai dispus, cu ocazia verificării măsurii asigurătorii, ca, în baza articolului 250 alineat 2 Cod procedură penală, să constate legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în acest dosar de urmărire penală, cu privire la bunurile inculpatului Dan Gheorghe Dungaciu. Este vorba despre un apartament situat în Sectorul 2 al Capitalei.

Simion, vizat de un dosar de instigare publică, după ce a cerut „jupuirea” membrilor BEC

Și iderul AUR, George Simion, este vizat de un dosar penal, după ce a instigat la „jupuirea în piața publică” a membrilor Biroului Electoral Central care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu. Conform unui comunicat de presă al Parchetului General, „Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu, în data de 10 martie 2025, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prevăzută de articolul 368 alineatele 1 și 2 Cod penal. În fapt, s-a reținut că în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în București, președintele unui partid politic, care este, totodată, și deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declarații prin care a incitat la violență. Menționăm că în cauză urmărirea penală se desfășoară in rem”.

Liderul politic este George Simion, care, duminică seară, a postat pe contul său de socializare un clip video în care apare declarând, în legătură cu decizia BEC de respingere a înregistrării candidaturii lui Călin Georgescu, că: „Asta este o lovitură de stat. Trăim în plină dictatură. Nu putem accepta așa ceva. Eu sunt pe drum de la Cluj acum și vă rog pe toți, de asta am și zis eu de acum la cât de furioasă e lumea, nu mai îmi pot asuma nimic pentru că cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică pentru ce au făcut”.

