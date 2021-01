UPDATE. Anca Dragu și Ludovic Orban, primele declarații după ce s-au vaccinat anti-COVID

Președinta Senatului, Anca Dragu, și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-au vaccinat anti-COVID-19, marți, împreună.

UPDATE. Ludovic Orban a declarat, marți, că a luat decizia de a se vaccina anti-COVID pentru a transmite românilor că „trebuie să aibă încredere în vaccin, că nu există niciun risc în procesul de vaccinare și că vaccinarea cetățenilor români reprezintă singura cale pentru a reveni la o viață normală”.

„Apreciez solidaritatea în abordarea campaniei de vaccinare la nivel european, în faptul că la nivel european Comisia Europeană s-a implicat extrem de serios pentru a susţine procesul de vaccinare în toate ţările Uniunii Europene. Deja există două vaccinuri aprobate, cantitatea de vaccinuri disponibilă pentru România va creşte în timp. De asemenea, capacitatea, infrastructura, logistica necesară va permite vaccinarea unui număr din ce în ce mai mare de cetăţeni români astfel încât într-un timp cât mai scurt să reuşim să învingem pandemia", a mai precizat Ludovic Orban.

De asemenea, președința Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, după ce s-a vaccinat, că rata de vaccinare a crescut, iar acest lucru înseamnă că în curând oamenii își vor relua viețile.

„ Mă bucur că am ajuns în această zi, în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil. Mă bucur că rata de vaccinare a crescut. Am ajuns la 30.000 de vaccinări pe zi. Asta înseamnă că în curând ne putem relua vieţile, putem să ne vizităm familia, puteam să ne îmbrăţişăm cu cei apropiaţi, putem să reluăm activităţile, putem să mergem să ne plimbăm, într-un cuvânt să revenim la viaţa normală. Este un semn foarte bun pentru economia românească şi este un semn bun pentru acest nou început de an", a afirmat Dragu.

Știre inițială. Președintele Senatului, Anca Dragu, și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-au vaccinat, marți, anti-COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Cei doi au sosit împreună la centrul de vaccinare și s-au vaccinat în același timp.

Etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19 a debutat vineri, 15 ianuarie. Prima persoană care s-a vaccinat în această etapă a fost președintele Klaus Iohannis. Sâmbătă, 16 ianuarie, s-a vaccinat și premierul Florin Cîțu.