VIDEO Gala TNL: Premii de excelenţă pentru Ludovic Orban şi premierul Florin Cîţu

Premiul de excelenţă Ion I. C. Brătianu a fost acordat vineri seara preşedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenţă Generaţia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Cîţu, în cadrul Galei Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus".

Ludovic Orban, preşedintele PNL, și-a cerut scuze că nu a venit la eveniment în smoking, arătând că în acest zile vizitează numeroase filiale, în contextul alegerilor interne.



"Îmi cer scuze că nu sunt în smoking şi cu papion, dar sunt după două zile în care am fost la Conferinţa judeţeană Teleorman, la Conferinţa judeţeană Olt, la Conferinţa judeţeană Vâlcea şi la Conferinţa judeţeană Dolj. Şi dimineaţă la ora 3,00 voi pleca spre Conferinţa judeţeană Bistriţa", a spus Orban.



El s-a declarat onorat de premiu şi a arătat că a susţinut în mod sistematic promovarea liberalilor din organizaţia de tineret: la nivel de secretari de stat, preşedinţi de agenţii, vicepreşedinţi de agenţii. Orban a precizat că va candida pentru un nou mandat de preşedinte al PNL şi că va avea aceleaşi relaţii cu TNL, promovându-i pe tinerii de valoare.



Premierul Florin Cîţu a urcat pe scenă în acordurile piesei "Warriors Of The World" a formaţiei Manowar.



"Interesantă alegere! Manowar...", a spus acesta.



Cîţu a felicitat TNL pentru activitatea desfăşurată, apreciind că este "cea mai puternică organizaţie de tineret" din România.