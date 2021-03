LIVE VIDEO. Plenul reunit al Parlamentului dezbate bugetul de stat pe 2021. Cîțu: PSD să ia un pix și o foaie și să ia notițe, cei care știu să scrie

Proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2021 au intrat în dezbaterea plenului reunit al Parlamentului, iar marți vor primi votul final.

Ședința este condusă de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Și-au înregistrat prezența 403 parlamentari din totalul de 466.

Toți parlamentarii Coaliției au fost convocați fizic la plenul reunit pentru a evita să treacă vreun amendament al Opoziției.

Comisiile de buget-finanţe reunite au finalizat, sâmbătă, rapoartele asupra celor două proiecte. Un număr de peste 3.500 de amendamente, depuse de PSD şi AUR, au fost la respinse.

Conform proiectului, bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 173,700 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 326,407 miliarde lei credite de angajament şi în sumă de 261,050 miliarde lei credite bugetare, cu un deficit de 87,349 miliarde lei, potrivit Agerpres.

La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) în acest an, în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB, respectiv 364,907 miliarde de lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, respectiv 444,907 miliarde de lei.

Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creştere de 4,31% prevăzută pentru anul 2021.

Principalele declarații:

Florin Cîțu: „Sursele PSD în ceea ce mă privește sunt la fel de proaste ca multe lucruri pe care le face. PSD nu știe să citească un buget. Le mulțumesc colegilor de la PNL, USR, UDMR și minorități pentru susținerea acestui buget fără amendamente în Parlament. Este primul buget care pune în centru investițiile și reforma, de aceea țipă PSD.”

Ovidiu Ganț (minorități): „Participând pentru a 17-a oară la dezbaterea unui buget, am constatat că nu e nimic nou sub soare. Dezbaterea parlamentară s-a degradat continuu. Nu știu unde vom ajunge dacă vom continua de această manieră. Față de dezbaterea carea a vut loc vreau să spun în numele grupului minorităților că vom vota bugetul de stat în forma propusă de guvern.”

Alfred Simionis (PSD): „Azi coaliția sărăciei își dă examenul incompetenței. Ați venit cu un buget al sărăciei, cu tăieri peste tăieri. Nu creșteți venituri, nu investiți în economie. Nu aveți bani pentru sănătate, în plină pandemie aveți un buget mai mic decât cel propus anul trecut. Nu aveți pentru susținerea economiei, pentru mediul privat. Disctuați despre disponibilizări la stat, mai bine i-ați pune la muncă pe cei care stau degeaba, identificați-i. Dar aveți bani pentru pușculița electorală a domnului Cîțu, pentru mită electorală. Oamenii trebuie să fie prioritatea voastră, nu congresul, nu pilele pe care le aveți cu toții.”

Claudiu Târziu (AUR): „Discursul meu vine un pic cam târziu, dar sper să nu vină prea târziu. Voiam să fac un apel la calm și cooperare. Asistăm nu la o dezbatere adevărată pe legea bugetului, ci numai la o poziționare a partidelor pe care le reprezentăm. E puțin, dar e un prilej să spun că noi, AUR, ne poziționăm de partea românilor. Suntem de partea românilor din stradă pentru drepturile și libertățile lor. Ne opunem tuturor samavolniciilor care se întâmplă sub pretextul pandemiei. Bugetul este un dezastru care lovește în biserică, în pensionari, în studenți, în oameni în deplină activitate. Este un bet al rușinii naționale. Nu vă lăudați, că nu e un buget cu care noi să mergem mai departe.”

Cosette Chichirău (USR PLUS) 17:49: „În ultimii 30 de ani s-au perindat la guvernare multe partide, dar sistemul bazat pe șapă a supraviețuit. Corupția din spitale, lipsa reformelor, lipsa autostrăzilor din Moldova au continuat. Pentru prima dată după 4 ani de existență USR PLUS a intrat la guvernare, este garantul integrității în acest guvern și garantul reformelor în justiție, în sănătate, în infrastructură. Suntem aici ca să pornim pe drumul reformelor și să nu ne mai întoarcem niciodată. Vom susține aceleași principii și de la guvernare și din opoziție. În sfârșit avem un buget sănătos, bazat pe investiții. Veniturile cresc cu 40 de miliarde, cheltuielile cresc cu 20 de miliarde. Cheltuielile pentru educație și sănătate au crescut. Punctul de pensie este mai mare, alocațiile sunt mai mari. Privim dincolo de acest an. În următorii patru ani vom investi peste 3 miliarde de lei în spitale regionale. Suntem guvernul care va deschide primele șantiere pentru autostrăzile Moldovei. În următorii patru ani vom investi aproape 2 miliarde în irigații. Un salariat trebuie să-și întrețină familia, trebuie să întrețină un pensionar și un sfert bugetar.”

Florin Roman (PNL) 17:39: „V-am ascultat stiamți colegi de la PSD și vă întreb: unde ați fost în ultimii 7 ani? Nu cumva dumneavoastră ați guvernat România? Nu voi ați lăsat România fără stocuri de medicamente? Singurul politician român condamnat de o instanță românească pentru că a furat bani de la copii este șeful dumneavoastră, Liviu Dragnea, care acum se odihnește în pușcărie pentru că a furat bani de la copii. Vreau să vă întreb de ce ați mințit românii spunând că bugetul este unul de austeritate? Este fals. În 2021 veniturile cresc. Se plătesc pensii majorate, alocațiile continuă calendarul de majorare. Dacă s-ar fi confiscat averea lui Dragneam probabil erau și bani pentru majorarea alocațiilor. Ați luat bani din pensiile românilor și le-ați prezentat tăierile ca fiind creșteri. Nu ați votat voi împotriva amendamentului de dublare a alocațiilor? Ați votat împotriva copiilor. Ați făcut alte afirmații mincinoase: bugetul are cele mai mari alocări pentru investiții, aproape 62 de miliarde, apoape dublu față de 2018. În 2021, cheltuielile pentru pensii și alocații sunt mai mari. Ați afirmat în mod mincinos că administrațiile locale sunt subfinanțate. Fals! Dumneavoastră ași brevetat împărțirea politică a banilor din fondul rezervă, când ați dus cei mai mulți bani în Teleorman, de unde era tătucul vostru. Un singur amendament ar fi trebuit să rezolve problema alocațiilor: confiscarea averilor liderilor PSD condamnați, am fi avut bani pentru copilașii României”

Alexandru Rafila (PSD) 17:35: „Ne aflăm într-un moment în care PSD și alte partide au depus amendamente pentru sănătate și pentru educație. Trebuie să asigurăm dreptul constituțional al tinerilor să aibă acces la învățământ. În sănătate și educație nu discutăm despre cheltuieli, discutăm despre investiții. Îmi pare rău că domnul prim-ministru nu a putut să depășească un stereotip, s-a referit doar la PSD, la greaua moștenire. Din păcate, ne aflăm la un moment în care vedem că există vocația formelor fără fond. Ar trebui să plecăm de la premisa că măcar 1% din amendamente sunt bune. Dar toate au fost respinse. În comisii a fost un simulacru de dezbatere. Guvernul trebuie să accepte amendamentele de bun simț ale opoziției.”

Diana Șoșoacă 17:30: „Mă gândeam de ce nu luați de la televiziunile particulare pe care le-ați plătit cu 70 de milioane de euro ca să dați la copii. Doamna Turcan încheie protocoale cu minerii, protocoale care conțin prevederi penale. Domnule Ciolacu vă aștept cu mare drag la manifestația din 7 martie, dar vedeți că noi nu purtăm mască.”

Sorin Grindeanu (PSD) 17:19: „Ați încercat să prezentați bugetul pe 2021 în culori mai vesele. Sunteți disperați că eticheta de buget al austerității s-a lipit de voi și încercați să o curățați. Nu aveți nicio șansă. Ați sacrificat copiii și pensionarii pentru a vă proteja clientela politică. De ce blocați banii pentru ajutorarea companiilor mici și mijlocii, dar finanțați multinaționalele? Românii vă văd ca pe o fabrică unde se clonează tot mai mulți frați Micula: grăsuți și gata să primească tot mai multe cadorui scumpe de la buget. Pentru restul – medici, profesori, angajați pe salariul minim – iese zilnic Cîțu și spune că nu sunt bani. Ba mai are și tupeul să-i certe pentru că protestează. Chiar și foștii apostoli ai austerității din 2010, cei de la FMI, și-au schimbat total filosofia. Azi FMI vorbește despre un fenomen periculos: povara crizei este suportată inegal, de tineri și alte grupuri vulnerabile. Decizii brutale, bazate pe o doctrină economică primitivă. Acest buget conformă pierderea bunăstării acumulate în timpul guvernării PSD. Domnule Cîțu, v-am mai auzit despre chestiunea cu școala, că o tot repetați. Sunteți primul premier din istoria postdecembristă care a picat treapta a doua. Sunteți primul premier care a dat de două ori la o facultate în România și nu a intrat. Vă cer să acceptați amendamentele noastre și să încetați acest comportament economic de cavernă.”

George Simion (AUR) 17:14: „Asta e țara lui impozit Vodă. Ați vorbit despre buget și în ultimele zile am stat între acești pereți goi pentru a aduce amendamente. 3.466 de amendamente depuse, 3.466 respinse. Ne jucăm de-a democrația și de-a parlamentarismul. Nu e corect. V-am ascultat domnule prim-ministru cu atenție și vorbeați despre mafia pesedistă. Peste un an, doi, trei o să vină alt prim-ministru și o să vorbească despre mafia penelistă și tot așa. Din 380 de milioane de lei alocați pentru administrațiile locale, 380 merg de milioane merg către PNL, UDMR și USR. De ce nu ați tăiat banii de la partidele politice, erau suficienți. Noi o să vă votăm bugetul dacă tăiați banii de la partide. AUR votează bugetul de criză dacă ne tăiați cei patru milioane de euro. I-am spus ministrului Sănătății că dăm banii aceștia pentru construcția unui spital. Nu vrem să ajungem la guvernare peste patru ani și să dăm cu dedicație bani pentru primarii noștri, fără a avea un plan de țară. Haideți să oprim acest cerc vicios. Acceptați oferta AUR? Acceptați ca cei 4 milioane de euro să se ducă pentru construcția unui spital și nu pentru partidul nostru?”

Claudiu Marinel Mureșan (USR PLUS) 17:06: „Datoria noastră a tuturor este să ne asigurăm că felul în care se elaborează bugetul corespunde nevoilor actuale. Acum chiar trebuie să stopăm măsurile populiste. Suntem obligați să fim responsabili și onești. Să fim realiști în estimările bugetare și să ne asigurăm că cifrele reflectă realitatea. Haideți să fim onești și responsabili. Am parcus la comisie 3.600 de gogoși, iluzii vândute oamenilor. Nu v-ați oprit din a promite oricui orice.”

Bogdan Huțucă (PNL) 17:00: „Bugetul a fost construit în contextul crizei sanitare, al crizei economice și al dezechilibrelor macroeconomice majore. Guvernul a fost constrâns să găsească resurse financiare și să demareze un proces de consolidare a finanțelor. Politicile PSD au eliminat orice spațiu fiscal, orice rezervă care ar fi fost utilă în perioada crizei. În 2019, Comisia Europeană și agențiile de rating atrăgeau atenția că Românie este statul UE cel mai vulnerabil în situația declanșării unei crize. Bugetul pentru 2021 alocă o sumă record pentru ivnestiții pbulice. Vorbim despre 62 miliarde de lei direcționate către proiecte majore. Este de apreciat efortul guvernului de a acoperi tot necesarul de cheltuieli, de a impulsiona investițiile și de a reduce deficitul bugetar. În 2018 – 2019 proiectele de buget au fost prezentate în Parlament alături de majorări consistente de fiscalitate.”

Gabriela Firea 16:53 (PSD): „Ludovic Orban ne-a transmis doamnelor din sală să fim iubite și fericite. Cu iubire sper să ne descurcăm, haideți să vorbim despre fericire. Femeile vor fi fericite dacă veți vota amendamentul PSD care prevede majorarea alocațiilor pentru copii. Mă așteptam de la Cîțu să folosească cuvântul investiții de 30 de ori, nu PSD, de parca ar fi în campania electorală.”

Marcel Ciolacu 16:45 (PSD): „Domnule prim-ministru, ca de fiecare dată, v-am ascultat cu atenție. Un mincinos mai patologic ca dumneavoastră nu cred că am ascultat vreodată. Sunteți la guvernare de un an de zile. Domnule Orban sunteți cel mai vechi politician din această sală. Acuzați PSD-ul că fură. Nu vă este rușine? Îmi aduc aminte de Unifarm. Ne-ați ținut în casă în timp ce voi furați. Nu ți-e rușine? Bugetul pe care l-ați prezentat e o rușine. Nu ați reușit să creșteți alocațiile și pensiile. Atât puteți, asta este viziunea dumneavoastră de austeritate pentru România. Nu mă așteptam să veniți cu un buget care să încalce legea, tocmai dumneavoastră care vă războiați cu Al Capone. Guvernul dumneavoastră împarte bani pe criterii politice, iar acest lucru este o infracțiune. Ați avut bani să dați la PNL, UDMR și USR. Nimeni niciodată nu și-a permis așa ceva. Asta este normalitatea promisă de Iohannis pentru România. Cu ce sunt de vină românii din Botoșani, din Vaslui, din jumătate din țară? Acei oameni nu plătesc taxe? Cum să pedepsiți oameni și administrații locale pentru că nu ați câștigat dumneavoastră acolo alegeri? PSD nu va vota bugetul.”

Parlamentarii PSD au împărțit păpuși în plen și au strigat „Alocații!”

Florin Cîțu 16:35: „Stimaţi colegi ai coaliţiei, stimaţi colegi din PNL, fără modestie vă spun că acest buget e cea mai importantă realizare de când am început această guvernare. E primul buget al acestui mandat de 4 ani al unei guvernări de centru-dreapta şi o să mă asigur, alături de colegii mei, că o să fie o guvernare de succes care o să aducă o viaţă mai bună pentru toţi românii. O să reuşim şi vom aduce reformă şi investiţii. Am tratat acest buget cu mare simţ de răspundere şi aici aş vrea să le mulţumesc colegilor din PNL pentru că votul lor e cel care m-a desemnat premier, m-a onorat şi mă responsabilizează. Este adevărat suntem o coaliţie în Guvern, iar PNL are cea mai mare pondere în această coaliţie. E responsabilitatea mea să mă asigur că PNL se va achita de toate îndatoririle acestei guvernări. Bugetul are două elemente definitorii la care eu ţin foarte mult – începem reforma în toate cotloanele statului român. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici. Şi al doilea, drumul României e în Europa şi alături de partenerii noştri din Alianţa Nord-Atlantică. Garantăm românilor securitate. Recomand celor din PSD să ia un pix şi o foaie şi să ia notiţe, cei care ştiu să scrie, bineînţeles. (huiduieli în sală) (...) Dispare sistemul de sporuri așa cum este el implementat azi. Cel mai important este să ne asigurăm că cei care își fac treaba sunt bine remunerați. Vom avea mai puțini oameni în consiliile de administrație. PSD țipă pentru că nu mai poate fura, este un țipăt al disperării. Ei nu înțeleg bugetul, țipă și înjură. Și țipă pentru că, pentru prima data în ultimii 30 de ani, cineva are curajul să spună: ajunge!”