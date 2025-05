Rezultate Loto din 8 mai 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 8 mai 2025:

Loto 6/49: 17, 19, 25, 14, 45, 39

Joker: 2, 19, 1, 37, 27 +12

Loto 5/40: 6, 25, 11, 31, 4, 9

Noroc: 5, 1, 2, 0, 0, 6, 9

Noroc Plus: 8, 6, 9, 0, 4, 2

Super Noroc: 9, 6, 7, 3, 3, 3

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,6 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,74 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18 milioane de lei (peste 3,61 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de aproximativ 135.400 de lei (peste 27.200 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 567.700 de lei (peste 114.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 171.200 de lei (peste 34.400 de euro), iar la categoria a II-a peste 35.200 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 17.900 de lei.