Dezvăluiri incendiare după demisia directorului ANAF: Gaură de 9 mld de lei între ce se estima că va încasa ANAF şi ce a încasat de fapt în primele 5 luni

Dacă s-ar continua tendinţa, gaura pe tot anul ar urma să fie de aproape 22 mld. lei.

Iniţial, guvernul a anunţat o lipsă la bugetul de stat de dimensiuni similare.

Cifrele au fost prezentate de Lucian Heiuş, fostul şef ANAF, care şi-a anunţat luni seara demisia din funcţie.

Cea mai mare gaură, de 8,5 mld. lei, este din zona marilor contribuabili, pe care, anterior, premierul Ciucă i-a somat „să îşi plătească datoriile”. Consultanţii fiscali sunt de părere că nu poate fi vorba de faptul că marile companii nu şi-au plătit contribuţiile, ci de faptul că estimarea ANAF de la început de an a fost greşită, mai ales de la companiile din energie, care nu au mai înregistrat profiturile de anul trecut şi nu au mai plătit taxe excepţionale pe aceste profituri.

Ministerul Finanţelor a publicat execuţia bugetară la patru luni din an, care arată că veniturile nete ale guvernului din TVA, cea mai importantă taxă, s-au prăbuşit în aprilie. La trei luni din an, încasările din TVA creşteau cu 9%, o creştere oricum sub inflaţie şi creşterea consumului. În aprilie însă, încasările din TVA au fost de 7 mld. lei, mai mici cu 14% faţă de aprilie 2022, în condiţiile în care inflaţia este în continuare de două cifre şi vânzările cu amănuntul cresc cu 5% pe volum, deci fără a lua în calcul şi inflaţia.

