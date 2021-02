Au venit facturile de coșmar: Peste 1.300 lei/lună, încălzirea unui apartament 

Facturi astronomice ale piteștenilor la căldură! Autoritățile nu au soluții și spun că oamenii plătesc mult din cauza vecinilor care s-au debranșat. Asociațiile de proprietari nu au redimensionat instalațiile și căldura furnizată este în aceeași cantitate ca atunci când era tot blocul legat la societatea care dă apă caldă și căldură.

1.135 de lei pentru căldura unui apartament cu 3 camere. Este factura de infarct primită de un piteștean în luna ianuarie. Și mărită cu încă 200 de lei, costul apei calde. În total, 1.335 de lei. Aproape cât un salariu minim. Omul s-a declarat revoltat și pe un grup al orașului a întrebat dacă și alții au pățit la fel. Și răspunsurile au apărut imediat. La o garsonieră, un piteștean a primit o factură de 380 de lei, în timp ce alte persoane au de plătit în jur de 800 de lei pentru locuințe cu 3 sau 4 camere.

„În luna decembrie am avut o factură de 800 de lei. Am zis clar faptul că trebuie să pun centrală. În ianuarie a venit și mai mult, am de plată 1.300 de lei. De februarie îmi e și frică să mă gândesc”, a spus piteșteanul cu cea mai mare factură.

Anul fiscal, închis până în Crăciun

Oamenii au cerut socoteală societății furnizoare de apă caldă și căldură și așa au aflat că, din cauza zilelor libere, anul fiscal a fost închis înainte să se termine 2020. Adică, pe 24 decembrie. Practic, oamenii au plătit acum luna ianuarie și costul zilelor libere ale bugetarilor din decembrie.

Aceasta este explicația pe termen scurt, o săptămână în plus la plată. Dar problema este de durată.

Termoficarea dă vina pe asociații

Reprezentanții societății furnizoare de apă caldă și căldură în Pitești spun că oamenii trebuie să investească pentru a-și redimensiona instalațiile. „Foarte multe persoane s-au debranșat. Însă instalațiile au rămas aceleași. Practic, nouă ne aparține ce este până la contor. Branșamentul este același. Fie că înainte furniza căldură pentru 20 de apartamente și acum dă pentru 10 apartamente. Administratorii au știu aceste lucruri. Au venit oamenii și ni s-au plâns, dar noi nu avem ce să facem. Acolo unde sunt repartitoare este și mai grav, mai ales că nu sunt nici nu sunt legale”, spune Viorel Dionisie, purtătorul de cuvânt al societății de termoficare din Pitești.

Piteștenii s-au dus peste șefii de la Termoficare. Urmează un val de debranșări.