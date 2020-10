Cazul Pîrjol: Studiile postliceale din Elveția nu sunt universitare în România

În contextul scandalurilor legate de diplomele false sau de lipsa studiilor superioare, la cel mai înalt nivel, a apărut o nouă controversă legată de secretarul de stat pentru Turism. Emil-Răzvan Pîrjol are studii în Elveția, dar Ministerul Educației din România nu le recunoaște, fiind în sistemul dual profesional. Răzvan Pîrjol spune că se simte jignit de întrebările care i se pun, în legătură cu pregătirea profesională, deși postul pe care-l ocupă necesită studii superioare, conform Legii Salarizării. Recunoaște că diploma din 1994 nu-i este recunoscută în România, dar spune că a terminat o facultate la Universitatea Româno-Americană, în 2018, deci nu are probleme legale.

Cunoscut ca profesionist în turism, Răzvan Pîrjol nu a absolvit o facultate, în Elveția, ci un curs de formare profesională. Răzvan Pîrjol „este absolvent al Glion Institute of Higher Education din Elveția, specializarea Internațional Hospitality Management”, ni s-a comunicat de la Cabinetul secretarului de stat.

„Pregătirea și formarea profesională din cadrul acestei instituții de învățământ superior, care se desfășoară în sistem dual, a avut loc între anii 1991-1994. Glion Institute of Higher Education oferă calitatea renumită a educației elvețiene în domeniul ospitalității încă din anul 1962. Datorită standardelor academice excepționale, se clasează printre primele trei instituții, la nivel mondial, la categoria Hospitality and Leisure Management (conform QS World University Rankings by Subject, 2020). Cu acest prilej, dorim să precizăm că atât operatorii privați, cât și reprezentații autorităților publice consideră că sistemul de învățământ dual, practicat și la Glion Institute of Higher Education, este soluția ideală pentru educația din industria ospitalității”, ni s-a mai spus de la Cabinet.

Nu-s studii superioare



Ceea ce nu înțelege domnul Pîrjol este că studiile postliceale sau cele de scurtă durată, de tip colegiu, nu sunt încadrabile la universitare/superioare, conform legislației românești, iar Legea Salarizării se referă la studii superioare. Sau, altfel explicat, la o universitate se pot face și cursuri de nivel inferior.

Acest sistem există și în România, încă din vremea regimului comunist: subinginerul nu putea ocupa funcții superioare pregătirii profesionale, deși făcea cursuri la aceeași facultate ca inginerul.

Totuși, secretarul de stat spune că a absolvit o facultate, în anul 2018, la Universitatea Româno-Americană, fiind licențiat în studii economice europene.

Până astăzi, Răzvan Pîrjol nu și-a publicat niciodată CV-ul și nici nu consideră că e ceva necesar. „La vremea respectivă, Ministerul Educației nu a acceptat diploma. În 2008 erau deja propuneri pentru universitate de științe aplicate sau arte și meserii. Dacă vă referiți la situația aceasta, din punct de vedere al legii, diploma pe care mă bazez, pentru încadrare, este cea obținută în anul 2018, la Universitatea Româno-Americană. Lucrurile au evoluat, din fericire, și în țara asta. Eu am foști studenți, de la Lausanne și Glion, care astăzi au fost acceptați de Ministerul Educației din România. Eu nu am fost interesat să-mi echivalez diploma, pentru că nu intenționam să ocup un post într-o instituție”, ne-a declarat secretarul de stat.



„Mi se pare jignitor să fiu întrebat de studii, la vârsta de 52 de ani, cu experiența pe care o am. Cred că la vârsta mea, o biografie ar trebui să scriu, nu CV-ul”.