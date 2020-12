„Noi am fost pe baricade tot timpul, fără pauze sau concedii” , dar „am fost neglijați și mințiți”, arată Societatea Națională a Medicilor de Familie (SNMF), care face acuzații grave la adresa Guvernului Orban. Totodată, reprezentanții SNMF spun că riscul de a deceda din cauza COVID-19 este de cinci ori mai mare la medicii de familie decât la restul populației și lansează un apel către viitorii demnitari să nu mai repete greșelile făcute, în ultimele nouă luni, în gestionarea pandemiei.

„Am trăit în ultimele nouă luni cea mai umilitoare perioadă din existența noastră ca medici. Am fost desconsiderați sistematic. Am fost neglijați și mințiți”, transmite Societatea Națională a Medicilor de Familie, care acuză Guvernul Orban că nu a asigurat echipamente de protecție și nici nu a dat sporul de risc pentru condiții deosebite doctorilor din asistența medicală primară, „deși riscul de a deceda din cauza COVID-19 este de cinci ori mai mare la medicii de familie decât la restul populației”.

Erori și prevederi contradictorii

În plus, reprezentanții doctorilor spun că actele normative emise în ultimele luni conțin erori și prevederi contradictorii și mai mult zădărnicesc eforturile făcute pentru îngrijirea corectă a pacienților.

„Au fost emise în această perioadă și câte trei sau patru acte normative pe zi. Am încercat să le deslușim, să le armonizăm și am semnalat de fiecare dată când erau prevederi contradictorii, care nu puteau fi aplicate în practica de zi cu zi. Am semnalat erori în procesul de control al pandemiei și niciodată nu ne-au fost luate în seamă observațiile. Noi și pacienții eram singurii vinovați”, adaugă SNMF, care-l taxează și pe ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: „Nu poți fi ministru doar pentru o boală, fie ea și COVID-19, nu poți fi ministru doar pentru anumite specialități medicale”.

Promisiuni neonorate

De asemenea, SNMF arată că a solicitat președintelui Klaus Iohannis să medieze relația cu ministrul Sănătății, dar „a fost o întâlnire formală, cu promisiuni care ulterior nu au fost respectate”. „Stimați viitori conducători, suntem baza sistemului sanitar și vom fi întotdeauna alături de pacienții noștri. Ca viitori generali ai armatei din care și noi facem parte, vă rugăm să țineți cont de greșelile trecutului apropiat și să nu le repetați”, menționează SNMF.

„Multe legi și ordonanțe emise nu respectă spiritul Constituției și sunt utile doar pentru a ne pedepsi și, mai mult de atât, zădărnicesc eforturile care se fac pentru îngrijirea corectă a pacienților”, subliniază organizația profesională a medicilor de familie.