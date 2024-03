Viața lui Cristian Cioacă, fostul soț al Elodiei Ghinescu, după eliberarea de închisoare

În ultima perioadă, Cristian Cioacă a fost văzut de mai multe ori în timp ce o însoțea, dar prezența sa a rămas discretă. Fostul polițist se ferește de ochii lumii și încearcă să nu apară în locuri aglomerate, unde ar putea să fie recunoscut sau abordat de cineva.

Cristian Cioacă a fost unul dintre cei mai cunoscuți polițiști, însă din cauza problemelor grave cu legea și acuzațiilor în urma dispariției Elodiei Ghinescu, acesta nu se va mai putea reîntoarce niciodată în poliție.

Înainte să ajungă la închisoare, Cristian Cioacă a fost dornic să vorbească cu presa despre dispariția soției sale. Fostul polițist a avut un comportament care le-a dat tuturor de gândit, fiind foarte detașat și având mereu zâmbetul pe buze, deși soția lui și mama copilului său a dispărut fără urmă.

Însă bărbatul pare că s-a schimbat după anii petrecuți în închisoare. În momentul în care a fost eliberat, Cristian Cioacă nu a mai fost la fel de dornic să vorbească și a făcut doar câteva declarații scurte.

”Today is the first day of the rest of my life.(Astăzi e prima zi din restul vieţii mele) Nu știu câte cărți o să scriu, habar nu am. Nu știu ce o să fac. Pentru mine viața nu a fost normală”, a declarat Cristian Cioacă, relatează spynews.ro.