Gest de umanitate al primarului Cristian Popescu Piedone pentru o familie cu nouă copii

„Nu este așa? Nu așa procedăm? Ba...fix așa, oameni buni!

Problema este însă la noi, poporul! Vă dau un exemplu:

O mamă și un tată cu nouă copii nu și-au mai putut plăti rata la casă și au ajuns în stradă!!! Ce au făcut aleșii neamului și poporul, deopotrivă? O bună vreme nimic...Nimic! I-am lăsat în stradă, cu tot cu copii! Ba unii…le-au reproșat că au făcut prea mulți copii!!!!!

Ce au făcut cei doi părinți? Au continuat să muncească, să-și crească și să-și educe copiii!!! Au dormit pe stradă, au dormit într-o mașină, au dormit în modesta chirie pe care arareori și-au permis-o!

Ce au făcut copiii? Cei de la școală ….și-au văzut de carte!!! Patru dintre ei au participat chiar și la olimpiadele școlare!!!

Ei bine... eu, Piedone, oameni cu suflet bun din presă și prietenii mei cu inimi bune i-am „înfiat”! Le-am oferit un adăpost provizoriu! Măcar să treacă iarna liniștiți... Am pus mână de la mână și i-am oferit bunei mame... de la săpun și lenjerii de pat... până la rechizite școlare, aparatură de gătit, de spălat și, desigur, merinde!

Nu am cheltuit niciun leu din bugetul sectorului 5! Aparatul Primăriei sectorului 5 nu a avut niciun fel de implicare!!! Împreună cu prietenii... am pus din ce am avut, să le fie bine! De ce? Pentru că Dumnezeu a refuzat să-i lase singuri în strada rece!

Și pentru că eu, omul Piedone, și prietenii mei cu suflete bune credem că niciun copil nu trebuie să fie aruncat în stradă din cauza unui credit bancar contractat de familie pentru visul de a avea … o casă!!!

Le mulțumesc tuturor celor care i-au ajutat și au vrut, din inimă, să facă imposibilul posibil pentru aceasta familie! Cu respect, omul Piedone”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.