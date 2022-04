Medic de familie: „Devenim deseori paratrăsnetul autorităților”

Deși aceste măsuri, posibile pe perioada pandemiei, au diminuat aglomerația din fața cabinetelor în ultimii doi ani, autoritățile nu au găsit soluții pentru menținerea lor și după încetarea stării de alertă. Revenirea la vechile metehne ale sistemului autohton de sănătate a stârnit nemulțumirea pacienților, care acum sunt puși din nou pe drumuri.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie transmite că, deși în urmă cu o lună a sesizat atât Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și Administrația Prezidențială, cu privire la consecințele încetării stării de alertă pentru pacienți și, împreună cu Societatea Naţională de Medicina Familiei, a participat la discuțiile cu CNAS pe tema aspectelor pe care autoritățile trebuiau le să comunice pacienților, „pentru a-i pregăti asupra revenirii la «normalitatea» sistemului de sănătate dinaintea pandemiei”, campania de informare nu s-a făcut: „Am fost asigurați că imediat ce actele normative vor fi aprobate, comunicarea va avea loc. Am așteptat campania de informare din partea CNAS și a Ministerului Sănătății, însă fără folos”.

Astfel că, începând cu 1 aprilie, odată cu revenirea la vechile metehne care îngreunează sau pun piedici accesului asiguraților la asistența medicală primară, toate supărările și furia pacienților au început să se „spargă” în capul medicilor de familie.

Când „sughiță” PIAS, cardul mai mult încurcă

Una dintre nemulțumirile oamenilor este legată de cardul de sănătate, o bucată de carton care mai mult încurcă decât ajută, în contextul în care, în cei șapte ani de când acest document este obligatoriu, autoritățile n-au reușit să rezolve blocajele platformei informatice din sistemul public de asigurări de sănătate.

„Nu mai putem acorda consultații fără prezentarea cardului de asigurat”, precizează FNPMF, cu excepția consultațiilor la distanță, care pot fi acordate doar bolnavilor cronici și doar o dată pe lună.

„Nu noi suntem de vină pentru cardul de asigurat care ne împiedică să respectăm ora programată atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate mai «sughiță», pentru cardul de asigurat fără de care nu putem acorda consultații decontate atunci când pacienții îl uită acasă și suntem nevoiți să îi trimitem după card. Sau când își uită codul PIN, sau cardul a fost blocat la alt furnizor, sau, sau, sau... Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță, «online», prin «telemedicină» după 1 aprilie decât pentru transmiterea rețetei lunare și doar pentru transmiterea rețetei lunare, pentru pacienții care suferă de boli cronice și ne solicită acest lucru. Nu noi suntem, deci, de vină, atunci când suntem nevoiți să chemăm la cabinet toți pacienții pentru orice problemă de sănătate, chiar dacă în ultimii doi ani am fost capabili și am avut voie să tratăm la distanță, mai comod pentru pacienții care au preferat astfel, atunci când și noi am considerat că pacientul este în siguranță astfel”, arată reprezentanții FNPMF, într-o postare pe pagina de Facebook a federației.

Potrivit președintelui FNPMF, pacienții activi, care au serviciu, nu înțeleg de ce ei nu mai pot să primească rețete la distanță.

„Pacienții vârstnici, cu boli cronice, ei pe undeva și vor să vină la doctor – acolo nu era chiar așa de multă nevoie să putem să le dăm rețeta la distanță. În schimb, toți pacienții tineri, activi, care-s la serviciu de dimineață până seara, sunt nemulțumiți, cred că nu vrem noi. Le explicăm că nu noi, ci autoritățile au decis așa, dar tot nemulțumiți rămân. Cumva, nemulțumirea e la mesager”, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Raluca Zoițanu, președintele FNPMF.

Bolnavi puși pe drumuri pentru hârtii

Reintroducerea restricțiilor de prescriere a unor medicamente pentru boli cronice, fără reînnoirea periodică a scrisorilor medicale, este alt motiv de nemulțumire pentru pacienți. În contextul în care multe județe se confruntă cu lipsa medicilor specialiști, bătrânii și bolnavii cronici sunt nevoiți să meargă, uneori, sute de kilometri, pentru aceste hârtii prin care medicii de familie le pot prescrie compensat sau gratuit tratamentul necesar.

De la 1 aprilie 2022, „anumite medicamente pentru afecțiuni cronice nu mai pot fi prescrise de medicul de familie decât în baza scrisorilor medicale conforme emise de medicii de alte specialități din cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau spital, care au contract cu casa de asigurări. Scrisorile medicale au o valabilitate de 1, 3, 6, 12 luni ș.a.m.d, conform duratei tratamentului precizate de medic în scrisoarea medicală și în conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. Medicul de familie nu mai poate prescrie compensat/gratuit tratamentul bolnavilor cronici fără scrisoarea medicală valabilă și conformă, pentru medicamentele supuse acestor reguli de prescriere”, a informat FNPMF.

„Acum, când le spunem pacienților că totuși e în interesul lor să se ducă să mai fie evaluați, dacă au văzut că nu li s-a întâmplat nimic rămânând pe același tratament și noi le zicem că, de fapt, «putem să vă facem și aici niște analize și, eventual, un EKG, dar chiar ne trebuie hârtia de la coleg ca să vă putem da tratamentul în continuare», nici asta nu înțeleg. Mai ales că nu e ca și când au sunat la policlinică și s-au dus imediat și le-a dat hârtia. Și acolo trebuie să se programeze, eventual peste o lună-două, și în tot timpul ăsta rămân fără tratament”, ne-a spus dr. Zoițanu.

„Nu noi suntem de vină, însă noi suntem singurii care tot explicăm și devenim astfel deseori paratrăsnetul autorităților”, spune

dr. Raluca Zoițanu, președintele FNPMF

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie recomandă cabinetelor de medicina familiei să afișeze materialele informative, cu principalele schimbări de luna aceasta, pentru pacienți și aparținători.