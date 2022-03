Medic voluntar impresionat de grija românilor pentru refugiații ucraineni

Un oftalmolog bucureștean care a consultat mai mulți refugiați spune că ucrainenii nu înțelegeau cum de îi ajută atâția oameni fără să le ceară nimic înapoi. A consultat adulți care riscau să rămână fără vedere. Una dintre femei plecase din Odesa cu un rând de haine, câteva medicamente și puțini bani.

Ștefan Oprea are 34 de ani, este medic oftalmolog și de când a terminat facultatea lucrează doar în sistemul privat. Când au început să vină în România oameni din zonele de conflict din Ucraina, rețeaua medicală din care face parte s-a înscris să ajute gratuit cetățenii care au nevoie de servicii medicale. Așa au ajuns în Capitală persoane care aveau nevoie de ajutor medical.

Prima pe care a consultat-o Ștefan Oprea era o femeie fugită din Kiev și care suferea de zona zoster pe pleoapă, o afecțiune gravă, care o putea lăsa fără vedere. În graba ei, ucraineanca și-a luat tratamentul, dar avea nevoie de monitorizare.

„Lucrez și la o clinică a familiei mele și acolo a venit într-o zi o altă pacientă din Ucraina, o femeie în vârstă de 60 de ani. Plecase din Odesa cu un bagaj mic și, din cauza traumelor trăite, i-a crescut glicemia, ceea ce a dus la afectare oculară. M-au impresionat toate cazurile, dar, să știți, cel mai mult am fost mișcat de atitudinea românilor care însoțeau pacientele. Se purtau atât de frumos. Erau oameni simpli, care au vrut să le ajute. Mi-au explicat faptul că doamnele nu înțelegeau de ce le ajutăm gratuit”, povestește medicul.

De ce a tratat gratuit oameni care puteau plăti

După ce a intrat în contact cu ucrainenii, medicul oftalmolog a început să scrie mult pe pagina de socializare și spune că încearcă să îi ajute pe români să fie mai echilibrați. Principala lecție este să nu mai generalizeze.

„Sunt oameni care filmează mașini scumpe și le pun pe rețelele de socializare. Este o confuzie aberantă. Dacă ai o mașină mai bună, nu trebuie să stai în calea bombelor. Și oamenii aceia au dreptul să fugă și am avut, din rândul lor, pacienți care își permiteau să plătească. De ce nu am vrut să o fac este pentru că am vrut să îi ajutăm să salveze din banii pe care îi au. Noi putem lucra și să luăm salarii, ei nu au unde acum. Ni se spune că pe ai noștri trebuie să îi ajutăm mai mult. Da, grija principală este să avem grijă de țara noastră, de popor, dar nu putem rămâne indiferenți. Am început să scriu postări cu impact social pentru că nu există echilibru. Din partea niciuneia dintre părți. De exemplu, dacă un om crede că în unele aspecte putea fi făcută o negociere mai bună, asta nu înseamnă automat că respectivul este pro-Putin”, spune Ștefan Oprea.

„Așa cum s-a dovedit de atâtea ori, în prima linie a frontului se află nu securiștii trândavi și nici generalii izmenelor, ci patrioții și medicii. Dumnezeu să îi întărească pe toți cei obligați să treacă peste această încercare”

Ștefan Oprea, medic