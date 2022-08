Persoanele care consumă ceai prezintă un risc mai mic de deces

Constatările, publicate în Annals of Internal Medicine, au sugerat că rezultatul a fost acelaşi indiferent dacă persoana respectivă a adăugat lapte sau zahăr în ceai sau care era temperatura preferată.



De asemenea, rezultatele au fost aceleaşi indiferent de variantele genetice care afectează rata la care oamenii metabolizează cafeina.



Cercetătorii de la National Institutes of Health au folosit date de la UK Biobank, în care 85% dintre cei o jumătate de milion de bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 40 şi 69 de ani, au declarat că beau ceai în mod regulat. Dintre aceştia, 89% au spus că beau varianta neagră.



Studiul a fost realizat cu ajutorul unui chestionar la care s-a răspuns între 2006 şi 2010 şi a fost urmărit pe parcursul a mai mult de un deceniu.



Fernando Rodriguez Artalejo, profesor de medicină preventivă şi sănătate publică la Universitatea Autonomă din Madrid, a descris cercetarea ca reprezentând "un progres substanţial în domeniu".



El a precizat că majoritatea studiilor au fost realizate în Asia, unde ceaiul verde este cel mai consumat, iar cele câteva din afara continentului au fost "de dimensiuni reduse şi cu rezultate neconcludente".



Artalejo a spus: „Acest articol arată că un consum regulat de ceai negru (cel mai consumat ceai din Europa) este asociat cu o reducere modestă a mortalităţii totale şi, în special, a mortalităţii cauzate de bolile cardiovasculare pe o perioadă de 10 ani la o populaţie generală adultă de vârstă mijlocie, în majoritate albă".



El a adăugat că studiul nu a stabilit definitiv că ceaiul a fost cauza mortalităţii mai scăzute a băutorilor de ceai, deoarece nu a putut exclude faptul că aceasta se datorează altor factori de sănătate asociaţi cu consumul de ceai.



În noiembrie, The Guardian a relatat că, potrivit celui mai amplu studiu de acest tip, consumul de cafea sau de ceai ar putea fi legat de un risc mai mic de accident vascular cerebral şi demenţă.



Cercetătorii de la Universitatea de Medicină Tianjin din China au constatat că persoanele care consumau două-trei ceşti de cafea sau trei-cinci ceşti de ceai pe zi, sau o combinaţie de patru-şase ceşti din ambele băuturi, aveau cel mai mic risc de accident vascular cerebral sau demenţă.



Cei care au băut zilnic două până la trei ceşti de cafea şi două până la trei ceşti de ceai au avut un risc cu 32% mai mic de accident vascular cerebral.

(sursa: Mediafax)