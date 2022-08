Primul vaccin anti-COVID adaptat la varianta Omicron, aprobat în Marea Britanie

Noua versiune a vaccinului constă într-o doză „bivalentă”, care vizează nu numai coronavirusul inițial – așa cum este cazul vaccinurilor utilizate în prezent –, ci şi subvarianta Omicron BA.1, care a alimentat un val de COVID în Marea Britanie iarna trecută.

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și a Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a dat luni o aprobare condiționată a acestui vaccin pentru a fi utilizat ca doză booster, în campania de vaccinare din această toamnă. Potrivit oficialilor din Comitetul pentru vaccinare și imunizare (JCVI), tuturor adulților din Regatul Unit li se va oferi un rapel COVID-19 începând cu luna septembrie.

Decizia MHRA de a aproba vaccinul Moderna adaptat la Omicron s-a bazat pe datele studiilor clinice care au arătat că rapelul a produs „un răspuns imun puternic” atât împotriva tulpinii originale și a subvariantei BA.1, cât și a subvariantelor Omicron BA.4 şi BA.5, cele care au generat valul pandemic din această vară.

„A fost aprobat pentru doze de rapel pentru adulţi de către MHRA, care a concluzionat că îndeplineşte standardele de siguranţă, calitate şi eficacitate ale autorităţilor de reglementare din Regatul Unit”, a precizat agenţia britanică. Potrivit acesteia, efectele secundare observate sunt de obicei uşoare şi similare celor observate la variantele anterioare ale serului.

Conform companiei Moderna, participanții la studiu cărora li s-a administrat rapelul bivalent (vaccinul adaptat) au avut niveluri de anticorpi împotriva subvariantelor BA.4 și BA.5 de circa 1,7 ori mai mari decât cei cărora li s-a administrat rapelul inițial.

Unii specialiști sunt de părere că diferența este mică și nu este clar ce impact clinic va avea o astfel de creștere a nivelurilor de anticorpi.

Danny Altmann, profesor de imunologie la Imperial College London, a sugerat că vaccinul „Spikevax bivalent Original/Omicron” ar putea să nu ofere câștiguri uriașe în lupta împotriva celor mai noi subvariante Omicron, în contextul în care „BA.5 este foarte imuno-evaziv”, scrie The Guardian.

15 milioane de doze suplimentare, rezervate statelor UE

Încă de săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunţat că a rezervat 15 milioane de doze suplimentare din noua versiune de vaccin anti-COVID de la Moderna, adaptată pentru varianta Omicron.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a început încă din luna iunie să evalueze această nouă versiune de vaccin, care vizează atât tulpina iniţială a SARS-CoV-2, cât şi varianta Omicron, iar oficialii agenției au spus că se așteaptă ca vaccinurile adaptate la variantele COVID să fie aprobate în UE până în septembrie.

Însă, până când noul ser va primi undă verde din partea autorităţilor de reglementare europene, acordul încheiat de Comisia Europeană cu compania Moderna rămâne suspendat.

La începutul lunii iunie, executivul european a anunţat că a ajuns la un acord cu Moderna pentru ca o parte din dozele a căror livrare era aşteptată în vara acestui an să poată fi livrate abia începând din septembrie, sub forma unor vaccinuri booster adaptate noilor variante ale SARS-CoV-2. În plus, CE a fost de acord să cumpere 15 milioane de doze suplimentare din noul vaccin bivalent, modificat pentru Omicron.

Reamintim că, în primul an al pandemiei, CE a comandat 460 de milioane de doze de vaccin anti-COVID către compania Moderna, în numele celor 27 de state membre UE.

Fabrică nouă de vaccinuri pe bază de ARN mesager, în Australia

Serul Spikevax produs de Moderna împotriva coronavirusului a fost unul dintre primele vaccinuri care au utilizat noua tehnologie pe bază de ARN mesager (ARNm), dezvoltate în timpul pandemiei de COVID-19, iar cererea uriașă a determinat compania farmaceutică să extindă capacitatea de producție. Mai exact, Moderna a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că va construi o fabrică de vaccinuri pe bază de ARN mesager în Melbourne, Australia, ceea ce reprezintă o premieră în emisfera sudică, potrivit AFP. Construcţia urmează să înceapă chiar în acest an şi va fi finalizată în 2024.

Fabrica va fi ridicată în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase centre universitare din țară, Universitatea Monash, şi va putea produce 100 de milioane de doze de vaccinuri pe an. Nu este vorba doar despre seruri împotriva COVID-19, ci și de vaccinuri antigripale și pentru prevenirea altor boli.

Australia s-a confruntat cu un deficit grav de vaccinuri în timpul pandemiei de coronavirus, iar orașul Melbourne, unde va fi construită fabrica, a avut cea mai lungă perioadă de carantină din lume. Astfel că premierul australian Anthony Albanese a afirmat că, pentru Australia, acest proiect nu este doar despre sănătate şi ştiinţă, „ci şi despre securitatea naţională”.

Vaccinurile pe bază de ARN mesager permit celulelor să reproducă proteinele prezente în virus pentru a antrena sistemul imunitar să le recunoască şi să le neutralizeze.