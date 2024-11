Români abandonați pe o platformă maritimă în Marea Neagră. Nu au apă, mâncare și electricitate

Disperaţi, oamenii spun că au luat legătura şi cu Consulatul României, însă nimeni nu a făcut nimic.

Robert Ghencea, angajat platformă: Aproape de o lună de zile nu am curent, nu am mâncare, nu am nimic.

Reporter: Medicamente aveţi? Ajutor medical?

Robert Ghencea, angajat platformă: Sunt pe terminate şi medicamentele.

"Nu există electrictate. Nu există apă menajeră de spălat, nu ne-am spălat de o lună de zile", spune Doru Urâtu, angajat platformă.

Marinarii au fost plătiți de peste un an

Cei doi români nu au mai fost plătiţi de mai bine de un an şi susţin că au fost angajaţi prin intermediul unei agenţii de recrutare care nu are licenţă de funcţionare din partea Autorităţii Navale Române. Sondorii spun că agenţia i-ar fi păcălit să accepte o deplasare pe platforma de foraj cu promisiunea că vor fi repatriaţi imediat ce echipamentul va fi mutat.

"Ei au mers pe navă, pe această platformă, cu promisiunea că ar trebui să intre în port. De aici nu s-a întâmplat nimic, încă platforma este în acelaşi loc. Salariile nu au fost plătite", spune Adrian Mihălcioiu, președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor.

"Eu banii nu i-am mai luat din septembrie, anul trecut. Că o să fie bine, că după trei zile o să vină şi ei la mutare şi a trecut, s-a făcut luna şi doar eu ştiu prin ce am trecut", spune Robert Ghencea, angajat platformă.

Cine e proprietarul platformei maritime

Platforma maritimă GSP Saturn aparţine omului de afaceri Gabriel Comănescu care, potrivit ANAF, are datorii de sute de milioane de lei. Antreprenorul a mai fost în vizorul autorităţilor şi în urmă cu 12 ani, când a fost acuzat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional care a devalizat Petromservice, alături de fostul sindicalist Liviu Luca şi omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu.

Comănescu a scăpat ulterior de acuzaţii. Echipa Observator a contactat compania pentru un punct de vedere, dar reprezentanţii acesteia nu au răspuns la telefon.

Şi alţi angajaţi ai companiei Grup Servicii Petroliere au acuzat în trecut nereguli privind condiţiile de muncă şi neplata salariilor.