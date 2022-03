Școlile caută cu disperare bani pentru lucrările cerute de pompieri

Pentru asta, unitățile de învățământ au nevoie de sume mari, fie să plătească proiectarea sau întocmirea documentației, fie pentru refacerea construcțiilor care sunt neconforme. Fiecare a încercat să găsească sursă de finanțare ca să demareze remedierile până la sfârșitul acestui an, timpul acordat de ISU, altfel riscă amenzi care, în unele cazuri, pot depăși sumele necesare intrării în legalitate.

La școala din Băiculești, Argeș, a fost nevoie de multe investiţii pentru siguranţa copiilor. Banii au venit de la bugetul local anul trecut, iar lucrările sunt pe ultima sută de metri și abia acum pot obţine autorizarea la incendiu. Dacă o parte dintre lucrările efectuate chiar erau utile, altele, spun cei care se ocupă, au fost făcute doar pentru a respecta legea și le consideră o risipă de bani.

„În 2021, am reuşit să executăm lucrările şi trebuie să depunem documentaţia. Am făcut o extindere la clădirea existentă la una din locaţii şi la Şcoala Băiculeşti, la unul din corpuri. A costat foarte mult, ne-am dus la nişte sume considerabile. Tot ce s-a făcut pentru a obține autorizația de la pompieri a costat în jur de 70.000 de lei. Am modificat spaţii, am montat uşi antifoc, plafoanele au fost capitonate cu polistiren antifoc. A fost modificată o parte din instalaţia electrică. Din fericire, nu a fost nevoie să suspendăm cursurile, pentru că spaţiul ne-a permis. Activităţile s-au derulat astfel încât să nu afecteze activităţile copiilor. Unele lucrări sunt binevenite. Altele... sunt costisitoare. Principala problemă a fost cea a banilor. Când am avut finanţare, lucrurile au mers ca pe roate”, explică Ileana Bodescu, director la Şcoala Gimnazială Băiculeşti.

Ajutați de un ONG

Pentru că nu avea bani la buget, primarul din comuna argeșeană Poiana Lacului a găsit soluţia donaţiilor. Lucrările impuse pentru a obţine avizele de la ISU au fost făcute cu bani de la o organizaţie neguvernamentală.

„Am schimbat uşile, am montat o centrală pe gaze şi am pus senzori de fum, iar acum suntem în autorizare. În localitate avem opt şcoli, dar e nevoie de autorizare doar la patru. La una dintre ele trebuiau făcute mai multe lucrări. Am fost ajutaţi de un ONG care ne-a alocat suma de 460.000 de lei şi 30.000 de lei am pus noi, de la primărie. O să ne încadrăm în termenul impus şi până la sfârşitul anului toate cele patru vor avea autorizaţie”, spune Ion Dumitrache, primarul comunei Poiana Lacului. Edilul povestește că de peste trei ani încearcă să găsească finanţare și că, în tot acest timp, lipsa autorizaţiilor nu a pus în pericol siguranța copiilor care învaţă în clădirile respective.

La Școala Gimnazială Băile Olănești, județul Vâlcea, de peste patru ani, autoritățile încearcă să rezolve această problemă. „Am făcut nişte demersuri și am trimis documentația. Dacă nu au fost bani? Totul se rezumă la bani! Am așteptat să aprobăm bugetul și am prins în buget şi documentaţia pentru şcoală. E problemă veche de mai bine de patru ani. Când apare o lege nouă, nu-ţi dă nimeni bani. Nu se gândește nimeni că nu avem! Primăriile trebuie să facă de toate”, spunea supărat Ilie Tomescu, viceprimarul oraşului Băile Olăneşti.

Nu a fost făcută recepția construcţiei nici după 10 ani

Avocatul Poporului a cerut situația la Inspectoratele pentru Situații de Urgență, Inspectoratele Școlare Județene și primării din Argeș și Vâlcea. Sunt 42 de unități de învățământ din Argeș care nu dețin autorizații sau avize și 11 în Vâlcea.

„Am fost la Vâlcea și am avut o întâlnire directă cu cei 11 directori de școli. Am discutat cu ei, problema fiind de bani. Când fac documentaţia, este nevoie de bugetare. Clădirea în sine trebuie securizată la incendiu. Uşile trebuie să aibă o anumită dimensiune şi să se deschisă în exterior. Căile de evacuare trebuie să fie libere, extinctoarele să fie funcţionale. Sunt necesare dotări suplimentare cu avertizare luminoasă și sonoră. Toate acestea costă”, a declarat, pentru Jurnalul, Mihaela Stănciulescu, consilier coordonator Biroul Teritorial Pitești al Instituției Avocatul Poporului.

Deşi poate părea greu de crezut, sunt şcoli care au făcut construcţiile de ani buni, dar nici până acum nu au făcut recepţia lucrărilor, de aceea nu pot întocmi documentaţia pentru avizare. „În unele situaţii, cuantumul amenzilor este mai mare decât întocmirea documentaţiei. Din acest motiv, directorii fac ce pot ca să o depună în termen. Sunt unii care chiar dacă vor, nu pot! În Vâlcea am avut situaţii în care au făcut reabilitarea clădirilor cu bani de la bugetul local, dar nu au procesele verbale de finalizare a lucrărilor şi nu pot depune documentaţia de autorizare ISU. Vorbim de clădiri făcute în 2009, în 2011 sau 2020 la care nu a fost făcută recepţia nici până acum”, explică Mihaela Stănciulescu.

Legislația este strictă atunci când este vorba despre școli. Construcțiile mai vechi de 1992 nu intră în discuție, pentru ele autorizarea nu este necesară. Potrivit legii, punerea în funcțiune a construcțiilor fără obținerea autorizației de securitate la incendiu constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 de lei. Pe o perioadă de un an, cei care au încheiat contracte pentru întocmirea documentaţiei de autorizare nu pot fi sancţionaţi.

„O problemă este şi numărul mic al verificatorilor de proiect, lucru care duce la o aglomerare pe piaţă. Aceştia au un număr foarte mare de lucrări şi de cele mai multe ori se îndreaptă către cei de unde au beneficii mai mari, iar o şcoală nu este un beneficiu mare!”, spune Bogdan Olar, inspector-şef al ISU Argeş