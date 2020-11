Vouchere de vacanță doar la stat

Guvernul a lansat, în dezbatere publică, un proiect de OUG pentru prelungirea acordării voucherelor de vacanță. În paralel, un proiect de modificare legislativă exista în Parlament, încă din luna martie, de când industria ospitalității a cerut, în repetate rânduri, urgentarea acordării acestora. Spre deosebire de proiectul refuzat la vot de către PNL, în Parlament, noua OUG nu ia în calcul nici creșterea plafonului valorii tichetelor de vacanță, nici acordarea lor în sistemul privat. Practic, amendamentele care au fost propuse sunt respinse, astfel, prin înlocuirea proiectului de lege cu OUG.

Proiectul de lege care a fost respins în Parlament ar fi prelungit beneficiile, iar două amendamente erau esențiale: creșterea valorii voucherelor de vacanță la 2.230 de lei pentru fiecare salariat din mediul privat, cu posibilitatea ca angajatorul să poată acorda până la 6 vouchere, anual, fiecărui angajat. Valoarea acestora s-ar fi dedus din impozitul pe profit al firmei, respectiv, din impozitul pe venit, în cazul microîntreprinderilor. Proiectul de lege a fost votat de Senatul României, a obținut aviz pozitiv din partea majorității comisiilor parlamentare din Camera Deputaților, dar s-a blocat la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, după ce PNL s-a opus avizării.

Sistemul privat e ignorat

Conform proiectului de OUG pus acum în dezbatere publică de Guvern – care ignoră, astfel, încă o dată, rolul de legiferare pe care îl are Parlamentul – prevede doar prelungirea pentru 2021 a acordării tichetelor de vacanță, la aceeași valoare ca până acum și doar pentru angajații din sectorul bugetar. Guvernul ignoră, astfel, mediul privat, deși voucherele de vacanță nu aduc o cheltuială în plus la bugetul de stat, ci mulți bani în plus în economie. Statul putea face un efort în plus, astfel încât să genereze creștere economică, pe termen lung, banii întorcându-se în consumul intern. Hotărârea de Guvern din 2017, care a făcut posibilă acordarea acestor tichete, a mai fost modificată o dată, la finalul anului trecut, astfel încât voucherele nu se mai acordă pentru toți angajații de la stat, ci decizia o ia fiecare instituție, în funcție de buget.

Deși industria ospitalității a fost puternic lovită în acest an, nici măcar voucherele de vacanță nu se vor acorda astfel încât să poată accelera creșterea, anul viitor.