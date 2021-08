Alertă de furtuni și ploi torențiale în nordul Moldovei

Mare parte din țară intră sub Cod galben de vijelii și ploi torențiale până miercuri dimineaţă. Jumătatea nordică a Moldovei va fi sub Cod portocaliu de furtuni, după care Transilvania, Moldova, Banatul, Oltenia și Muntenia se vor afla sub Cod galben de vreme severă.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis trei avertizări Cod galben şi portocaliu de vreme severă. Sunt aşteptate ploi torenţiale, vijelii și grindină.

Primul Cod galben intră în vigoare de marți, ora 12.00 și expiră miercuri la ora 10.00.

În Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și local în Banat, Maramureș și la munte, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte sau prin acumulare 25...40 l/mp.

Alerta Cod portocaliu a fost emisă pentru intervalul marți ora 14.00 – 22.00. În jumătatea nordică a Moldovei vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 60...80 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 30...40 l/mp și izolat 50...60 l/mp.

Astfel de fenomene se vor semnala și în Transilvania, dar pe arii restrânse.

Apoi intră în vigoare un Cod galben de cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică temporar accentuată. Alerta va fi valabilă de miercuri ora 10.00 până joi ora 10.00.

În Transilvania, Moldova și local în Banat, Oltenia, Muntenia și la munte, vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

Cantitățile de apă vor depăși în intervale scurte sau prin acumulare 25...40 l/mp.

Mediafax