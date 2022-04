ANM a emis două avertizări cod galben de vreme rea, ninsori și vânt

În intervalul 3 aprilie, ora 10 - 5 aprilie, ora 10 se vor manifesta predominant ninsori moderate cantitativ, vreme deosebit de rece, brumă și îngheț la sol. Pe parcursul zilei de duminică (3 aprilie) și în prima parte a nopții de duminică spre luni (3/4 aprilie) în Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în jumătatea nordică a Moldovei temporar vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, pe arii restrânse moderate cantitativ, iar la munte va ninge. Vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii aprilie în vest, centru, nord și nord-est, unde valorile termice vor fi cu 8 - 10 grade sub mediile multianuale. În noaptea de duminică spre luni (3/4 aprilie) și în noaptea de luni spre marți (4/5 aprilie) temperaturile minime vor fi preponderent negative, local sub -4 grade în special în nordul, centrul și nord-estul țării. Se va produce brumă și pe alocuri îngheț la sol.

O atenționare cod galben este valabilă în intervalul 3 aprilie, ora 10 - 3 aprilie, ora 22, și privește intensificări ale vântului în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În intervalul menționat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 55 - 60 km/h și izolat peste 70 - 75 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în restul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar în Carpații de Curbură și în vestul Carpaților Meridionali, în special pe creste rafalele vor depăși temporar 70 - 80 km/h, spulberând zăpada.

Un al doilea cod galben, de ninsori însemnate cantitativ, este valabil în intervalul 3 aprilie, ora 10 - 3 aprilie, ora 22, în Carpații Orientali și Occidentali precum și în zonele joase de relief din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț. Local în Carpații Orientali și Occidentali, precum și în zonele joase de relief din județele Maramureș, BistrițaNăsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Neamț, temporar va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat de

zăpadă.