ANM: Cod galben de ceaţă în 13 judeţe, sâmbătă dimineaţa

Hepta

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, ce vizează mai multe zone din 13 judeţe, în următoarele ore.



Conform prognozei, până la ora 12:00, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri în judeţele: Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Harghita (zona depresionară).



De asemenea, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă până la ora 12 mai sunt în judeţele: Bacău, Vaslui, Vrancea (Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Păuneşti, Homocea, Suraia, Vânători, Ţifeşti, Boloteşti, Rugineşti, Garoafa, Moviliţa, Străoane, Pufeşti, Milcovul, Răcoasa, Fitioneşti, Goleşti, Ploscuţeni, Câmpineanca, Răstoaca, Tănăsoaia, Bilieşti, Corbiţa, Bogheşti); Galaţi (Tecuci, Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Umbrăreşti, Cosmeşti, Munteni, Barcea, Brăhăşeşti, Ghidigeni, Drăgăneşti, Fârţăneşti, Drăguşeni, Bereşti-Meria, Nicoreşti, Bereşti, Gohor, Cavadineşti, Valea Mărului, Băleni, Ţepu, Negrileşti, Buciumeni, Bălăşeşti, Priponeşti, Cerţeşti, Corni, Vârlezi, Băneasa, Bălăbăneşti, Suceveni, Poiana, Jorăşti, Smulţi, Rădeşti, Movileni).



Totodată, vizibilitatea va fi redusă pînă la ora 12:00 în judeţele: Neamţ (Roman, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Gherăeşti, Zăneşti, Podoleni, Trifeşti, Ion Creangă, Sagna, Români, Icuşeşti, Boteşti, Ţibucani, Bârgăuani, Cândeşti, Mărgineni, Urecheni, Timişeşti, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ştefan cel Mare, Costişa, Oniceni, Valea Ursului, Dulceşti, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomireşti, Stăniţa, Dochia, Tupilaşi, Făurei, Gâdinţi, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Pânceşti, Bira, Poienari); Iaşi (Hălăuceşti, Stolniceni-Prăjescu, Mirosloveşti, Moţca, Dagâţa, Strunga, Butea, Mogoşeşti-Siret, Oţeleni, Mirceşti, Rachiţeni, Tansa, Cozmeşti, Alexandru I. Cuza, Gorban, Dolheşti, Heleşteni, Ciohorăni)



Potrivit prognozei meteo, până până la 14:00, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri în judeţele Giurgiu şi Teleorman, iar până la 15:00 în Sibiu (Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Turnu Roşu, Sadu, Boiţa).



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.