Anunţ surpriză de la ANM! Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile

Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă până joi. De vineri, însă temperaturile vor scădea în aproape toată țara.

Marti cerul va fi variabil in majoritatea regiunilor țării. Vantul va sufla moderat in sudul extrem al Banatului si slab, cel mult slab pana la moderat in celelalte regiuni.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 24 si 29 de grade in Transilvania si Maramureș, 27-32 de grade in Banat si Crisana si 25-30 de grade Celsius in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

Miercuri vremea se va mentine frumoasa si calda pentru aceasta perioada in aproape toata tara. Vantul va sufla moderat in zona Banatului montan (cu rafale de pana la 60-70 de km/h – influenta vantului local “Koshava”), in timp ce in restul teritoriului acesta va fi slab, cel mult slab pana la moderat.Temperaturile maxime vor fi incadrate in general intre 25 si 30 de grade in Transilvania si Maramures, 28-32 de grade in Banat si Crisana si 26-30 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai ridicate valori asteptate a se inregistra in Lunca Dunarii si in estul extrem al Moldovei.

Joi in prima parte a zilei cerul va fi mai mult senin in majoritatea regiunilor, insa dupa orele pranzului benzile noroase asociate unui front atmosferic rece venit dinspre zona Scandinaviei va influenta vremea in regiunile intracarpatice si in nordul Moldovei prin averse locale de ploaie ce vor fi razlet insotite si de descarcari electrice.Datorita deplasarii relativ rapide a frontului, nu se asteapta acumularea unor cantitati semnificative de apa.Vantul va sufla moderat in a doua parte a zilei in jumatatea nordica a tarii, in timp ce in sud acesta se va mentine slab, cel mult slab pana la moderat.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 23-38 de grade in Transilvania, Maramures si Crisana si 26-31 de grade Celsius in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai ridicate valori asteptate in sudul Banatului si in sud-vestul Olteniei.

Vineri vremea se va răci accentuat, devenind apropiată de normal. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade în nordul Moldovei şi în depresiuni şi 28 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime se vor situa, în general, între 4 şi 12 grade.