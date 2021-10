Atenție șoferi ! Ceață densă în cinci județe

Ceață densă în cinci județe din țară, transmite Centrul Infotrafic din Poliţia Română.



"Traficul rutier se desfăşoară în condiţiile unui carosabil uscat cu vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, din cauza ceţii, în judeţele Harghita, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Constanţa, dar şi pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe tronsoanele kilometrice 10-64 (ceaţă, însă fără probleme de vizibilitate) şi 145-210 (vizibilitate redusă sub 150-200 de metri)", arată Centrul Infotrafic.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanața față de ceilalți participanți la trafic și să folosească luminile.

"Trebuie să atragem atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic", arată instituția.

Totodată, este interrzisă oprirea pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă. Conducătorii auto trebuie să aprindă luminile de avarie în cazul unor probleme tehnice, să-și pună vesta reflectorizantă, să poziționeze triunghiurile reflectorizante, iar ceilalți pasageri să iasă din autovehicul în afara părții carosabile.