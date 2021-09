Atentie soferi! Cod Galben de ceață in mai multe zone ale tarii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, două atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în județele Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Brașov și Harghita.

Potrivit prognozei de specialitate, până la ora 10:30, în județele Cluj (Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad), Sălaj (Gâlgău) și Bistriţa-Năsăud (Beclean, Petru Rareș, Uriu, Ciceu – Mihăiești) se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În plus, până la ora 10:30, în judeţele Braşov (zona depresionară) și Harghita (zona depresionară) se va semnala local ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.