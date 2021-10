Atentie soferi! Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă pentru zone din judeţele Cluj, Alba, Sibiu şi Suceava

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineaţa, mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă pentru zone din judeţele Cluj, Alba, Sibiu şi Suceava, valabile în orele următoare.



Potrivit ANM, până la ora 10:00, în judeţul Cluj (localităţile: Huedin, Aghireşu, Baciu, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Căpuşu Mare, Gârbău, Sânpaul, Petreştii de Jos, Izvoru Crişului, Sănduleşti, Ciurila) se va semnala ceaţă, fenomen care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Până la ora 9:30, ceaţa va persista în judeţul Alba (localităţile: Sebeş, Blaj, Jidvei, Şona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Şpring, Bucerdea Grânoasă, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cergău, Câlnic, Cut, Cenade, Doştat) şi în judeţul Sibiu (localităţile: Mediaş, Sălişte, Copşa Mică, Şeica Mare, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Orlat, Dârlos, Cristian, Târnava, Moşna, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Şura Mică, Valea Viilor, Şeica Mică, Apoldu de Jos, Mihăileni, Ludoş).



În zona de munte a judeţului Suceava, la peste 1.800 de metri, şi în localităţile: Vatra Dornei, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei şi Coşna va fi ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, până în jurul orei 9:00.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.