Cod galben de ceaţă în șase judeţe, miercuri dimineață

Șase judeţe se află miercuri dimineață sub avertizare Cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru județele Covasna, Braşov, Sibiu, Suceava, Cluj și Harghita.

Până la ora 9.30, se anunță ceață în mai multe localități din județele Covasna, Braşov, Harghita și Sibiu.

Până la ora 10.00 suunt sub avertizare câteva zone din județul Suceava, iar până la ora 9.00 localități din Cluj.

Peste tot se anunță ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

(sursa: Mediafax)