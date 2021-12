Prognoza METEO pentru două săptămâni: Temperaturi normale. Ploi și ninsori

Temperaturile vor fi în limite normale pentru această perioadă, atât ziua, cât şi noaptea, în perioada 13-26 decembrie 2021, transmite ANM.

În Banat, media temperaturilor maxime va fi în jur de 2 grade Celsius la începutul intervalului şi în creştere uşoară, până spre 4 grade, pe 17 decembrie. Apoi vor scădea de la o zi la alta, spre 0 grade. Media valorilor termice nocturne va fi de -2 grade, iar spre sfârşitul primei săptămâni va creşte uşor, spre 0 - 1 grad. Apoi va scădea treptat, de la valori de -1 grad, la -7 grade. Vor fi și precipitaţii mixte.



În Crişana, media valorilor termice diurne se situa la valori de 2 - 4 grade până la 17 decembrie, apoi vor scădea treptat, până la -2 și - 1 grad în cea a doua săptămână. Media temperaturilor minime se va situa între -3 şi -1 grad. Ulterior, aceasta va fi în scădere până la -7 la -6 grade. Temporar se vor semnala precipitaţii mixte.



În Transilvania, media temperaturilor maxime va avea valori de 3 grade la începutul primei săptămâni, în scădere treptată, până spre -1 grad, la jumătatea intervalului, şi între -4 şi -3 grade spre finalul acestuia. Media valorilor termice nocturne se va situa între -3 grade şi -1 grad, iar pe 18 decembrie va fi în scădere treptată, de la -10 la -8 grade. Temporar se vor semnala precipitaţii predominant sub formă de ninsoare.



În Maramureş, până la 17 decembrie, media valorilor diurne se va situa în jurul a 2 grade. După această dată, temperatura aerului va scădea spre -2 grade. Valorile nocturne vor fi de -3 la zero grade. Minimele termice vor fi în scădere spre -8 până la -7 grade. După la 16 decembrie va creşte probabilitatea pentru precipitaţii sub formă de ninsoare.



În Moldova, variaţiile termice, până pe 17 decembrie, vor fi nesemnificative, cu maxime termice între 1 grad şi 4 grade, iar minimele între -2 grade şi 1 grad. Apoi vremea se va răci şi valorile diurne la -2 grade, iar noaptea între -7 şi -6 grade. Vor fi condiţii pentru precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare.



În Dobrogea, media valorilor termice diurne va fi de 9 grade în prima zi, apoi în scădere treptată până spre 2 - 3 grade, la jumătatea intervalului, şi până la 0 - 1 grad, spre final. Media temperaturilor minime va porni de la 6 - 7 grade, spre -1 grad pe 19 decembrie şi până la -4 grade în cea de-a două săptămână. Temporar, se vor semnala precipitaţii mixte.



În Muntenia, valorile termice vor avea tendinţa de scădere continuă. Media maximelor va coborî de la 6 grade, spre 0 - 1 grad, iar cea a minimelor, de la w grade până spre -6 grade. Ploaie se va semnala până în jurul datei de 17 decembrie.



În Oltenia, valorile termice vor avea tendinţa de scădere, mai accentuată după 17 decembrie. Media maximelor va fi de 5 - 6 grade, la începutul intervalului, şi de până la 2 grade la sfârşitul acestuia. Media valorilor nocturne se va situa îla 0grade până spre sfârşitul primei săptămâni, după care va coborî spre -6 grade. Vor predomina ploile și în jurul datei de 17 decembrie va începe să ningă.



La munte, media temperaturilor maxime va avea valori negative. Se vor atinge valori de la -4 la -2 grade, însă ulterior tendinţa va fi de scădere spre -8 grade. În primele nopţi, media valorilor termice nocturne se va situa în jurul a -7 grade, iar apoi va scădea de la -13 la -12 grade. Se vor semnala precipitaţii temporare, predominant sub formă de ninsoare.