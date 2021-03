Vremea se încălzește. Precipitații slabe în următoarele două săptămâni

Victor Stroe

După data de 27 martie vremea se încălzește și vor avea loc precipitaţii slabe în perioada 22 martie - 4 aprilie, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



În Banat, vremea va fi mult mai rece decât normal pentru ultima decadă a lunii martie. Ziua vor fi maxime termice de 6 - 9 grade, iar noaptea temperatura va coborî între -5 şi -2 grade. Încălzirea vremii ce se va resimţi din data 27 martie și va determina valori diurne de 13 - 16 grade şi nocturne de 2 - 5 grade, mediat regional. Vor fi posibile unele oscilaţii de la o zi alta. Cea de-a doua săptămână va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel specific perioadei din an, cu maxime de 14 - 16 grade şi minime de 4 - 6 grade, posibil cu valori mai mici în dimineţile de 1 - 2 aprilie. Precipitaţiile vor fi locale şi temporare, slabe cantitativ, și fi în creştere după 28 martie.



În Crişana, valorile termice vor fi ma scăzute decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului, mai ales noaptea. Media maximelor va fi de 6 - 10 grade, iar a minimele vor oscila între -7 şi -3 grade. După 27 martie, vremea se va încălzi, temperaturile ajungând la 13 - 15 grade ziua şi între 1 şi 4 grade, noaptea. Până la sfârşitul celor două săptămâni, valorile termice se vor menţine apropiate de cele specifice perioadei, cu maxime de 14 - 16 grade şi minime de 2 - 5 grade. Regim pluviometric deficitar, cu probabilitate mai mare pentru ploi locale şi temporare, slabe cantitativ.



În zona Transilvaniei, vremea deosebit de rece va fi caracteristică în prima parte a intervalului de prognoză, când - mediat regional - temperaturile maxime vor fi de 2 - 7 grade, iar cele minime de la -9 la -4 grade. Din data de 27 martie, vremea va fi în încălzire semnificativă, astfel că până la sfârşitul celor săptămâni, deşi cu posibile oscilaţii de la o zi la alta, regimul termic va fi apropiat de cel normal acestei perioade din an. În medie, ziua vor fi valori cuprinse între 10 şi 15 grade, iar noaptea între -1 grad şi 3 grade, posibil local mai mici în 1 şi 2 aprilie. Precipitaţii slabe, predominant ninsori, se vor semnala la începutul intervalului în sudul şi estul regiunii, iar probabilitatea pentru precipitaţii va creşte din nou după data de 29 martie.



În Maramureş, valorile termice se vor situa cu mult sub cele normale pentru ultima decadă a lunii martie. În medie, maximele vor fi de 4 - 7 grade, iar minimele între -6 şi -4 grade. Din 27 martie, vremea se va încălzi semnificativ, temperaturile devenind apropiate de cele specifice perioadei.Valorile diurne se vor încadra între 11 - 13 grade, iar cele nocturne între 2 - 4 grade, mediat regional. Regimul pluviometric va fi deficitar pe parcursul primei săptămâni.



În regiunea Moldovei, până la 26 martie, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime de 3 - 8 grade şi minime între -5 şi -2 grade. Ulterior, valorile termice vor creşte şi se vor menţine în jurul normelor. Ziua vor fi 9 - 13 grade, iar noaptea 1 - 3 grade, în medie mai rece în dimineţile de 1 - 2 aprilie. Între 22 - 24 martie, local şi temporar vor fi precipitaţii slabe, ninsori şi lapoviţă. Probabilitatea de ploaie va creşte după 29 martie.



În Dobrogea, vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile maxime vor fi de 3 - 7 grade, iar cele minime de la -3 la 0 grade. Încălzirea vremii se va resimţi începând din 27 martie. Ziua vor fi 10 - 13 grade, iar noaptea de 2 - 4 grade. Vor fi precipitaţii moderate cantitativ, sub fomă de lapoviţă, ninsoare şi temporar ploaie, în perioada 22 - 25 martie. După 30 martie va creşte probabilitatea pentru ploi slabe cantitativ.



În Muntenia vremea va fi cu mult mai rece decât ar fi normal, în medie regională, temperaturile maxime vor fi de 3 - 9 grade, iar cele minime între -5 şi zero grade. Încălzirea vremii se va resimţi din data de 27 martie şi va fi semnificativă,, ziua de 12 - 16 grade, iar noaptea de 1 - 4 grade. Vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă, ninsoare şi temporar ploaie, în perioada 22 - 24 martie, iar după 29 martie va creşte probabilitatea pentru ploi slabe cantitativ.



În Oltenia, valorile termice vor fii mai scăzute decât în mod obişnuit, cu media maximelor între 5 - 9 grade, iar cea a minimelor între -5 şi 0 grade. După 27 martie, vremea se va încălzi considerabil, temperaturile ajungând la 13 - 16 grade, ziua și între 1 şi 5 grade, noaptea. În perioada 22 - 23 martie vor fi precipitaţii mixte pe arii relativ extinse, iar probabilitatea de ploaie va fi în creştere după 30 martie.



La munte, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea, cu minime între -14 şi -10 grade şi cu maxime negative, de la -5 la 0 grade, cu valori mai scăzute la altitudini mari. Din 27 martie, încălzirea vremii va fi semnificativă. Media temperaturilor maxime va oscila între 1 - 7 grade şi minime între -6 şi -2 grade. În primele zile vor fi ninsori temporare, în special în Carpaţii Meridionali şi Orientali. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată şi după 29 martie, slabe cantitativ.