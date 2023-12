11 lucruri pe care nu trebuie să le pui niciodată deasupra frigiderului. Riscul de incendiu este uriaș

Toți experții în siguranță sunt de acord: TREBUIE să păstrați partea superioară a frigiderului liber

Când spațiul este limitat, este important să maximizați fiecare centimetru pătrat. Dacă ai o bucătărie mică, înseamnă că vrei să profiți de fiecare colțișor liber, dar există un loc la care ar trebui să te gândești de două ori înainte să pui lucruri: partea de sus a frigiderului tău.

De ce nu ar trebui să depozitați articolele deasupra frigiderului?

Există câteva motive pentru care acest lucru este interzis, dar mai ales este vorba despre fluxul de aer. „Depozitarea superioară poate afecta ventilația frigiderului”, spune căpitanului James „Jay” Flynn de la Departamentul de Pompieri din Denver, Carolina de Nord. Frigiderul emite căldură în procesul de răcire și congelare a alimentelor, iar căldura trebuie să meargă undeva. Pentru a o disipa, frigiderele au condensatoare amplasate in partea superioara, laterala sau in spate, in functie de model.

Dacă îngrămădiți o grămadă de chestii acolo sus, blocând fluxul de aer, „poate face ca frigiderul să funcționeze mai greu pentru a vă menține mâncarea rece”, spune Rebecca Edwards, expert în securitate la SafeWise, deoarece căldura care părăsește condensatoarele nu trece atât de eficient cât ar trebui. Această acumulare de căldură în exces „poate duce în cel mai bun caz la reducerea duratei de viață a aparatului... dar poate fi un potențial pericol de incendiu în cel mai rău caz”, explică Flynn, potrivit rd.com.

Pe lângă faptul că reprezintă un pericol de incendiu neașteptat, depozitarea în partea de sus a frigiderului este groaznică pentru alimentele tale, adaugă Edwards. Și asta nu este tot.

Iată ce nu avem voie niciodată să depozităm deasupra frigiderului:

Pâine

Pâinea și produsele coapte, cum ar fi rulourile și covrigii, nu au nevoie de niciun ajutor pentru a se învechi - reușesc asta suficient de bine singure. O baghetă de casă poate dura o zi sau două, iar pâinea albă cumpărată din magazin poate dura aproximativ o săptămână. Și asta cu depozitarea adecvată, care cu siguranță nu se află în partea de sus a frigiderului tău.

Amintiți-vă, ventilația este critică: „acest flux de aer este, de asemenea, cald, care usucă alimentele și le poate învechi”.

Concluzie: Păstrarea pâinii deasupra frigiderului va lua câteva zile din perioada de valabilitate.

Cărți de bucate

Internetul este adesea sursa noastră de inspirație pentru rețete, dar uneori o rețetă de familie prețuită sau o copie la îndemână a unui volum culinar nu are egal digital. Din păcate, cărțile de bucate puse pe frigider sunt un pericol de incendiu. „Hârtia și alte articole inflamabile nu ar trebui depozitate pe un aparat care funcționează atât de greu”, spune Edwards.

Acest lucru este valabil pentru orice tip de hârtie. De asemenea, dacă acestea cad în spatele frigiderului, pot bloca ventilația.

Aparate mici

Depozitarea aparatelor care nu sunt utilizate zilnic poate fi o provocare.

Idee rea. „Lucruri precum aparatul de cafea, prăjitorul de pâine sau friteuza se pot potrivi perfect deasupra frigiderului, dar pot să-ți cadă în cap cu ușurință”, spune Edwards. De fiecare dată când deschideți și închideți ușa, aparatul se mișcă ușor, potențial apropiindu-se de margine.

Din acest motiv, Flynn spune că „articolele cu greutate mare sau obiectele instabile care ar putea cădea și ar putea provoca răni, ar trebui evitate” în acest loc.

Un borcan de biscuiți

Copiii sunt atenți unde ascunzi tu dulciurile. Ei știu unde este borcanul cu biscuiți, iar cei câțiva centimetri în plus până la partea de sus a frigiderului nu îi vor deranja. De aceea, „orice lucru care ar putea tenta un copil să urce și să-l ia este o idee proastă să fie ținut pe frigider”, spune Edwards. „Riscul ca ei să cadă este mare.”

Altă problema? Fursecurile și alte bunătăți se învechesc mai repede decât de obicei pe frigider.

Medicamente

Partea de sus a frigiderului poate părea un loc sigur pentru a ascunde medicamente. „Dar copiii sunt hotărâți”, spune Edwards și este prea riscant. Chiar dacă copilul tău nu este un temerar, „a avea medicamente în aer liber, în loc să fie în spatele unui dulap încuiat, este un potențial dezastru care așteaptă să se întâmple”, spune ea.

Cealaltă problemă este eficacitatea medicamentelor în sine. Dacă ați citit vreodată eticheta, probabil că ați văzut această frază: „Depozitați într-un loc răcoros și uscat”. Oriunde în apropierea unui aparat de bucătărie este exact opusul, așa că păstrați medicamentele în dulapul cu medicamente.

Cereale

Ușoare și instabile, cutiile de cereale sunt un pericol trifect: sunt inflamabile, blochează ventilația și pot cădea peste tine sau în spatele frigiderului. În plus, dacă sunt lăsate deschise, cerealele „pot atrage, de asemenea, dăunători, ceea ce reprezintă un pericol pentru gospodărie și pentru siguranța alimentelor”, spune Edwards.

Produse proaspete

Sigur, majoritatea fructelor și legumelor tale merg direct în frigider, dar și bananele și avocado au nevoie de o casă. Este tentant să ai un coș deasupra frigiderului pentru lucruri precum cartofi și ceapă, dar Edwards spune că este o greșeală: „Punerea lor deasupra frigiderului poate accelera deteriorarea, făcând din acel coș cu bunuri din piața fermierilor un sărbătoare pentru dăunători precum muștele fructelor”, spune ea.

Și dacă un lime rătăcit se rulează în spatele frigiderului, ar putea trece ani înainte să-i găsești coaja deshidratată.

Boluri și borcane de sticlă

Bolurile, vasele, borcanele Mason și alte articole de bucătărie din sticlă sunt grele și, dacă cad peste tine sau pe un membru al familiei tale, este chiar o problemă gravă.

Tavi si platouri

Elementele de uz casnic supradimensionate, plate, par să migreze întotdeauna pe blatul frigiderului.

„Din punct de vedere al siguranței, depozitarea a ceva acolo sus nu este recomandată”, spune Edwards. „Lucruri precum platourile mai mari care sunt rezonabil de plate și pot bloca mai puțin aer prezintă mai puțin risc.” Dar este important să folosiți un covor de cauciuc rezistent la căldură pentru a împiedica lucrurile să se miște. Curăță aceste articole o dată pe săptămână dacă pur și simplu nu poți rezista oportunității de depozitare.

Vin

Căldura este inamicul vinului. Vin bun, vin rău, vin alb, vin roșu - temperatura ideală pentru depozitarea vinului este de 55 de grade Fahrenheit, ceea ce este mult, mult mai rece decât partea superioară a frigiderului. Temperaturile de depozitare care se apropie de 75 de grade pot afecta vinul (în rău) după doar o săptămână, în timp ce vârfurile scurte de peste 85 de grade timp de doar 30 de minute sau mai puțin pot dăuna major aromei și culorii vinului.

Condimente

La fel ca vinul, condimentele au nevoie de depozitare adecvată pentru a menține prospețimea și aroma maximă. Spre deosebire de vin, condimentele nu se îmbunătățesc cu vârsta. În cel mai bun caz, aveți la dispoziție aproximativ unul până la patru ani pentru a le folosi (condimentele întregi durează puțin mai mult decât măcinate), iar unele încep să își piardă aroma și mai devreme. Depozitarea condimentelor deasupra frigiderului, așa cum probabil ați ghicit până acum, nu este un plan grozav. În schimb, găsiți o soluție de depozitare a condimentelor care păstrează ierburile și condimentele proaspete și parfumate.

Există o modalitate sigură de a folosi depozitarea peste frigider?

Da! Potrivit lui Edwards, cel mai bun și mai sigur mod de a folosi acest spațiu este să adăugați un dulap de bucătărie deasupra frigiderului (nu să stea pe el). „Acest lucru păstrează acea ventilație crucială și asigură, de asemenea, că articolele nu se mișcă și nu se apropie de margine de fiecare dată când deschideți sau închideți frigiderul”, explică ea. Ancorați întotdeauna dulapurile sau rafturile de perete pentru siguranța dumneavoastră.

Dacă aceasta nu este o opțiune și nu aveți de ales decât să depozitați ceva acolo, asigurați-vă că articolul nu este inflamabil, nu poate cădea și nu restricționează fluxul de aer, spune Flynn. Frigiderele au nevoie de obicei de câțiva centimetri de spațiu liber deasupra pentru a le permite să respire corect, spune el, dar verificați ghidurile producătorului pentru distanțe specifice.