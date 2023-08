Britney Spears divorțează de modelul Sam Asghari, la un an de la nuntă

În cererea de divorț depusă miercuri și consultată de BBC sunt menționate „diferențe ireconciliabile” între Asghari, în vârstă de 29 de ani, și Spears, în vârstă de 41 de ani.

Cuplul s-a logodit în septembrie 2021 și s-a căsătorit într-o ceremonie restrânsă, dar plină de vedete, în iunie 2022.

Zvonuri despre luptele lor conjugale au fost relatate în tabloidele americane în acest an.

Britney Spears a devenit un superstar mondial după ce melodia sa, „Baby One More Time”, a fost lansată când avea doar 16 ani. Ea a continuat să aibă hituri, printre care „Toxic”, „Womanizer” și „Oops!...I Did It Again”.

Într-o postare pe Instagram, Sam Asghari a spus „După 6 ani de dragoste și angajament unul față de celălalt, eu și soția mea am decis să ne încheiem călătoria împreună. Ne vom păstra dragostea și respectul pe care ni le purtăm unul altuia și îi doresc tot ce e mai bun întotdeauna”.

Reprezentanții lui Britney Spears nu au comentat încă.

Potrivit cererii de desfacere a căsătoriei depuse de Asghari la Tribunalul Superior al comitatului Los Angeles, acesta cere ca pensia alimentară și onorariile avocaților să fie plătite de Spears.

Actorul, modelul și antrenorul de fitness iraniano-american a întâlnit-o pe Britney Spears în timp ce aceasta filma videoclipul pentru piesa „Slumber Party”, în 2016. El a fost un susținător vocal al eforturilor ei de a pune capăt tutelei tatălui ei, Jamie, o luptă pe care a câștigat-o cu doar câteva luni înainte de căsătoria lor.

(sursa: Mediafax)