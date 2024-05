Când vor putea călători românii în SUA fără viză. Explicațiile ambasadoarei SUA la București

Aceasta spune când vom putem intra în programul Visa Waiver.

"Cred că facem progrese în campania noastră, care are ca scop încercarea de a aduce România în programul Visa Waiver. Au fost progrese în ceea ce priveşte acordurile care trebuie să fie semnate şi, de asemenea, am văzut că numărul de refuzuri scade. Rata de refuz este o chestiune-cheie în ceea ce priveşte calculele, dar nu e o chestiune politică, ci doar una legată de cifre, iar modul în care o putem rezolva este să avem mai multe cereri.

Deci românii ar trebui să ştie că ne pot ajuta în campania noastră, reînnoindu-şi viza, ceea ce pot face online, fără să fie nevoie să facă o programare şi să vină la ambasadă. Sper ca toţi aceia care au avut o viză în trecut, o vor reînnoi, şi pot face asta online sau, dacă nu aţi avut niciodată viză pentru SUA, puteţi cere una, dar va trebui să veniţi pentru o întâlnire. Foarte mulţi români au venit pentru a-şi înnoi vizele. Recent a venit şi Gheorghe Hagi. Da, a fost o plăcere să-l cunosc şi, de asemenea, să aud despre marele meci din California, din 1994. Atunci când România a învins Argentina. Meciul a fost în Los Angeles, un loc de suflet pentru mine.

Pe scurt, cred că facem progrese, dar nu există garanţii. Aşa cum am spus, este o chestiune de cifre, până la urmă. Sper să ajungem acolo, dar nu aş vrea să fac previziuni. O să vedem în ce stadiu vom fi la finalul acestui an. Eu aş vrea ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, dar vom vedea", a spus Kathleen Ann Kavalec, pentru Antena 3 CNN.

Românii pot sta în 90 de zile în SUA fără viză

"Noi măsurăm an de an. O dată pe an, analizăm situaţia din acel an. Acea perioadă se încheie în octombrie, dar durează o vreme până ce analizăm datele, aşa că, până la finalul anului, ar trebui să ştim dacă am atins targetul sau nu. Eu sper să reuşim, pentru asta lucrăm şi de aceea avem nevoie de mai multe reînnoiri de vize, mai ales în aplicaţii.

Deci, toţi cei care ne privesc şi vor să ne ajute să atingem această ţintă, vă rog, faceţi această cerere pentru a face parte din acest program care vă permite să staţi în Statele Unite fără viză timp de cred 90 de zile.

Şi chiar şi atunci când România va intra în acest program, aceste vize vor fi în continuare valabile şi vor putea fi folosite, aşa că merită să o faceţi şi le suntem recunoscători românilor care ne-au ajutat cerând viză. Am cunoscut foarte mulţi români deosebiţi care au venit să ne ajute să promovăm acest program.

Alegeri în multe țări

Avem foarte multe alegeri în acest an. Nu doar în România. Cred că sunt alegeri în 64 de ţări, şi Uniunea Europeană, şi ţara mea, de asemenea. Deci sunt multe alegeri în acest an, ceea ce este bine, pentru că alegerile sunt o sărbătorire a democraţiei, sunt o şansă pentru noi, cetăţenii, să contribuim, de aceea este important să votăm. Noi avem mereu campanii de încurajare a ieşirii la vot. I-aş încuraja pe toţi să participe şi să profite de această ocazie. Asta este ceea ce face ca o democraţie să fie puternică, această participare la vot.

Un alt lucru la care e important să ne gândim, mai ales acum, în era social media, este să fim conştienţi de campaniile de dezinformare, de eforturile de a manipula modul în care vedeţi lucrurile, prin informaţii false. Desigur, jurnaliştii au misiunea foarte importantă de a ajuta la informarea publicului într-un mod corect, cu informaţii verificate. Dar şi noi, cetăţenii, avem datoria de a încerca să analizăm informaţiile pe care le primim. Chiar eu am văzut lucruri online care m-au uimit şi, pentru o secundă, m-am gândit că s-a întâmplat ceva, dar apoi m-am uitat mai atent şi mi-am dat seama că nu era adevărat, că era cineva care încerca să obţină o reacţie. Deci, cu toţii trebuie să fim atenţi la aceste aspecte.

Un alt element este că oamenii vor să voteze lideri responsabili, care sunt dedicaţi ideii de a îmbunătăţi viitorul ţării lor, oameni care susţin drepturile altora, oameni care vor să contribui într-un mod mai bun, nu oameni care încearcă să-i acuze pe alţii sau să creeze diviziune. Eu cred că oamenii, în general, vor să vadă lideri care pot să găsească soluţii, să reunească oamenii. Cred că, indiferent din ce partid fac parte, noi vrem ca oamenii să ajute la îmbunătăţirea condiţiilor din ţările noastre şi cred că noi toţi asta vom căuta la aceste alegeri.

"Relaţiile româno-americane nu au fost niciodată mai puternice"

Cred că relaţiile româno-americane nu au fost niciodată mai puternice. Cred că avem relaţii puternice în mai multe domenii. Am discutat despre securitate. În relaţiile economice, dar şi în ceea ce priveşte valorile democratice, noi colaborând în ceea ce priveşte combaterea corupţiei, întărirea democraţiei, schimburile culturale. Cred că au început să crească şi schimburile comerciale şi investiţiile. Cele mai recente cifre pe care le avem arată că pentru anul 2023, totalul investiţiilor şi schimburilor comerciale de bunuri şi servicii s-a ridicat la 7,1 miliarde, ceea ce este reprezintă o creştere semnificativă. Deci investiţii chiar se fac. Am avut acum o săptămână aici, la Bucureşti, expoziţia "Black Sea Defence and Aerospace" şi acolo s-au semnat două acorduri între companii americane şi româneşti în vederea producerii, într-unul dintre cazuri de muniţie care va fi utilă şi pentru România, dar şi pentru alte ţări, iar în celălalt caz, de drone care vor fi făcute la Braşov. Deci eu, ca ambasador, văd cum comerţul şi investiţiile cresc în ambele sensuri, ceea ce este minunat. Uneori, ca în orice altă ţară, ne mai lovim de unele provocări ca investitori, dar autorităţile din România sunt destul de deschise în încercarea de a rezolva aceste lucruri.

Am discutat cu reprezentanţii mai multor companii americane de aici şi am primit multe veşti bune în ceea ce priveşte extinderea şi creşterea unor afaceri, mai ales din perspectiva angajării unui număr mare de oameni, pe care-i sunt şi îi rog să-şi înnoiască vizele, ori de câte ori am ocazia. Dar eu cred că situaţia este una pozitivă. Preşedintele Iohannis a fost recent la Washington şi preşedintele Biden a pus accentul pe forţa relaţiilor dintre cele două ţări, de asemenea, a felicitat România pentru împlinirea a 20 de ani de prezenţă în NATO. Aderarea României la NATO a fost ceva pentru care preşedintele Biden chiar a lucrat mult. Am fost acolo şi el a spus că România a depăşit toate aşteptările ca membră a NATO, aşa că eu cred că trendul este unul bun.

Sistemul Patriot: "Nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate"

Preşedintele Biden a cerut tuturor aliaţilor să se gândească ce ar mai putea face pentru a a ajuta Ucraina în ceea ce priveşte apărarea aeriană şi mai multe ţări analizează posibilităţile. Noi şi ucrainienii am aprecia orice poate face în plus oricine. Desigur, nu am cere niciunei ţări să-şi pună în pericol propria securitate. Dar asta înseamnă NATO, apărare colectivă. Noi toţi ne apărăm unii pe alţii şi avem grijă unii de alţii. Deci este ceva ce România trebuie să decidă dacă poate aduce această contribuţie. Cred că ea ar fi foarte apreciată de către ucraineni şi de restul Alianţei. Statele Unite au fost, mai ales în ultimii ani, foarte activi în susţinerea modernizării apărării aeriene a României, inclusiv prin noi capacităţi de apărare, care includ şi sistemele Patriot, desigur, şi continuăm să discutăm despre modul în care putem creşte capacitatea de apărare a României, ca partener şi ca membru NATO. Cred că, dacă ar fi să comparăm cu începutul războiului, am triplat numărul de trupe prezente aici, în România, ca parte a efortului de rezistenţă şi apărare şi discutăm ce alte sisteme pot fi puse la dispoziţie pentru a mai reduce îngrijorarea pe care o aveţi în legătură cu dronele care au ajuns în trecut pe teritoriul ţării dinspre Ucraina. Deci continuăm discuţiile legate de modul în care putem ajuta la întărirea şi îmbuntăţirea conştientizării riscurilor, dar şi a capacităţii de apărare.

Zona Mării Negre: "Punem accentul pe securitate, energie, economie şi rezilienţă"

Dacă vorbim despre Marea Neagră, cred că Statele Unite au recunoscut mereu importanţa geostrategică a acestei zone, dar, în ultimii ani am pus un mai mare accent asupra acestui aspect şi, aşa cum cred că ştiţi, anul trecut, am prezentat în faţa Congresului, o strategie pentru îmbunătăţirea securităţii în zona Mării Negre. Continuăm să discutăm punând accentul pe securitate, energie, economie şi rezilienţă. Dacă facem asta, putem susţine aceste discuţii la nivelul NATO şi cred că şi la acest nivel se recunoaşte. La summitul de la Washington, care va fi între 9 şi 11 iulie, vom avea o altă sărbătoare, 75 de ani de NATO, o alianţă care nu a fost niciodată la fel de mare sau de puternică, cum este acum. Ne vom concentra pe ceea ce se poate face la nivel de Alianţă pentru a ne îmbunătăţi capacităţile de apărare şi de rezistenţă. Acesta este momentul când ne vom putea axa pe analiza diferitelelor părţi ale Alianţei în diferite zone geografice".