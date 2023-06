Strigătul de ajutor al roților de tren

Este prima dată când am arătat mesajele care au venit și cam ce scrie în ele. Credeam că nu mă vor mai mira multe lucruri care se întâmplă pe fața pământului, dar de data asta am fost surprins. Mi-au scris cetățeni - pasageri, mulți, foarte mulți lucrători feroviari din sistemul CFR Călători, funcționari din compania de stat CFR Călători. Cu mici excepții, mesajele au fost de indignare, de revoltă, de nemulțumire. Cel mai popular mijloc de transport, trenul, este neglijat în România. Unii, din interiorul companiei, spun că este neglijat însuși obiectul muncii lor. Așa este, trenurile arată mizerabil, multe locomotive sunt defecte, vagoanele seamănă cu niște „tomberoane”, cum se exprimă unii călători. Cum este posibil așa ceva într-o țară care se pretinde civilizată, parte a unei Europe moderne! Au scris mulți români din diaspora care sunt nevoiți să circule cu trenul atunci când se întorc pentru puțin timp în țară. Inadmisibil, spun ei. Am mai spus și o spun, trenul reprezintă baza transportului în oricare țară din lume. Cu atât mai mult cu cât România are o infrastructură rutieră rămasă cu mult în urmă. Așa cum am afirmat de multe ori, noi, cei de pe această pagină, nu ne băgăm în problemele politice ale țării. Dar nici nu putem ignora semnalele venite de la oameni care lucrează în interiorul companiei și care ne spun că sub ochii lor se întâmplă lucruri extrem de grave. Că sunt ignorate cu bună știință programe de reparații și modernizări sub platoșa lui „nu sunt bani”. În același timp se fac favoritisme pe față într-un mod care diminuează încasările. Se risipesc bani fără nicio problemă, nu se face niciun fel de economie, pur și simplu cuvântul bani este pronunțat doar în contextul „nu sunt”. Asta spun oamenii din Compania CFR Călători. Nu noi avem datoria să constatăm aceste lucruri, noi avem datoria să le semnalăm. Să fim vocea cititorilor noștri. Din nou s-au adus în discuție acele trenuri cu doar câteva vagoane care se duc și vin fără să necesite placa de întoarcere a garniturii. Ușoare, fiabile, fără consum mare și care, repetăm, sunt în întreaga Europă. Excepție fiind doar România. Sunt zeci și zeci de trasee scurte care sunt operate de „trenuri normale”, unde consumul și timpul de operare le transformă în pierzătoare de bani. În Germania se numesc „trenuri de purcei”. Adică pe traseele scurte dintre localități circulă aceste trenuri, oamenii se urcă cu purcelul în brațe și merg la târgul aflat la câteva zeci de kilometri. Simplu, economicos, „nemțește”. Ăsta este unul din sutele de motive pentru care nemții nu pronunță așa des „nu avem bani”. Să fim bine înțeleși, nimeni nu a zis nimic despre operatorii privați care deservesc și astfel de trasee. Pe noi ne interesează compania statului român. Ne facem încă o dată datoria să-i semnalăm toate aceste aspecte domnului ministru Grindeanu. Pasagerii își strigă necazul, domnule ministru, salariații fac greve, cei din companie fac dezvăluiri. Acționați, domnule ministru, până nu va fi prea târziu. Trenul trebuie să fie prioritatea dumneavoastră numărul unu, dacă tot nu avem infrastructură rutieră. Ascultați vocea oamenilor, domnule ministru Grindeanu. Noi ne facem datoria să vă semnalăm și vom continua să o facem. Oameni buni, continuați să ne scrieți și vă promitem că vom fi tribuna dumneavoastră.

Dragii mei, pe săptămâna viitoare, cu sănătate, pace și siguranță. Doamne ajută!

