Fiecare român a returnat, în medie, 17 kg de ambalaje cu sigla SGR, de la lansarea Sistemului până în aprilie 2025

Conform datelor centralizate, Bucureşti conduce clasamentul, cu peste 33 kg de ambalaje SGR returnate/cap de locuitor, de două ori mai mult decât media naţională. Capitala este urmată de judeţele: Ilfov (29 kg), Constanţa (27 kg), Braşov (22 kg), Cluj (21 kg), Timiş (20 kg) şi Sibiu (19 kg).



Totodată, judeţele Teleorman, Alba şi Bihor se remarcă prin valori apropiate de media naţională, cu peste 16 kg de ambalaje SGR colectate/cap de locuitor, un indicator al consolidării obiceiului de returnare şi în afara marilor aglomerări urbane.



Statistica oficială arată că, de la lansarea SGR şi până la finalul lunii aprilie 2025, românii au returnat peste 4,8 miliarde de ambalaje, cu o greutate cumulată de aproape 350.000 de tone.



Astfel, doar în primele patru luni ale acestui an au fost colectate peste 111.000 de tone de ambalaje, aproape jumătate din totalul returnat în 2024, cu o rată medie de colectare de peste 80% în ultimele nouă luni.



"În perioada următoare, RetuRO va continua să investească în extinderea numărului de comercianţi activi în sistem, înrolarea de noi comercianţi, eficientizarea proceselor logistice şi operaţionale, menţinerea unui dialog deschis cu toţi actorii implicaţi şi derularea de campanii de educare şi conştientizare privind importanţa reciclării", se menţionează într-un comunicat de presă al RetuRO, administratorul SGR.



RetuRO - Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie "not for profit", creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

AGERPRES