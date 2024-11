De la Detroit la Piața Obor

Am fost în piața din Detroit acum 3 săptămâni. Desigur, abundență de produse proaspete de la fermieri. Numai că această piață este doar o dată pe săptămână. Nu foarte aglomerat, dar destui mușterii, asta pentru că ritmicitatea pieței nu este zilnică. Produsele proaspete sunt la mare căutare în America. Asta face ca din ce în ce mai mulți cetățeni să apeleze direct la fermieri. Aceștia au un sistem simplu de distribuție la comenzi ferme și mai ales la clienții deja consacrați. Finii mei, care locuiesc într-o suburbie a orașului, destul de aproape de centru, practică asta de ani. Ouă din dimineața respectivă, pui tăiați peste noapte, carne proaspătă, brânzeturi, legume. Și totuși ce este cu aceasta piață abundând de produse și de ce Halele Obor sunt mult mai atractive? Diversitatea, dragii mei. Diversitatea! Dacă la abundență putem pune semnul egal, la diversitate suntem cu mult peste ei. Sigur că acest lucru se datorează și faptului că americanului nu trebuie să-i dai prea multe produse la alegere. La noi, până când nu alege românul una din zece, nu se lasă. Și da, am văzut diversitate cum n-am văzut în alte țări, nu numai în America. Atâtea soiuri de brânzeturi, atâtea feluri de mezeluri, atâtea categorii de carne, de legume... Sigur o să mă întrebați despre prețuri. Raportând la puterea de cumpărare, marfa din galantarele de la Obor este mai accesibilă decât cea de la Detroit. Deja, la noi, marfa proaspătă, de la producător, tinde să devină o normalitate, pe când la americani încă este o excepție. Și acum, oamenii. Paradoxal, la Obor vezi majoritatea cumpărătorilor din clasa medie. La americani, cumpărătorii sunt din clasa „mediu plus”. Îmi spune cineva că la București cei din clasa „mediu plus” merg la marile magazine, nu la piață... Interesant. Pot să confirm asta, pentru că am stat cam două ore și m-am uitat bine la lume.

Nu am văzut prea mulți tineri. Sacoșa „de un leu” era semnul distinctiv al clasei sociale din piață. Cei de la vânzare mi-au zis că se vinde tot, în cantități foarte mari. Că este vânzare bună de dimineață până seara, toată săptămâna. Tarabele curate, moderne chiar, vânzători veniți din toată țara. Multe din ele cunoscute. Fețele oamenilor, așa cum v-am mai spus, destinse, fără încrâncenare, chiar relaxate. Semn ca oamenii sunt încrezători că „ce e val ca valul trece”. Am trimis multe fotografii prietenilor mei de peste Ocean. Răspuns la unison: „nu ai să vezi așa ceva vreodată în America!”. Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

