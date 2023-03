Hello Holidays: De 16 ani spunem „Hello” vacanțelor tale în Grecia, de 16 ani iubim Grecia!

Numai anul trecut, statistica arată că peste un milion de români au călătorit în Grecia pentru vacanța de vară ori circuite culturale, o cifră dublă față de 2021, care va fi cu mult depășită în 2023. Pentru că peisajele, gastronomia, istoria și cultura țării atrag ca un magnet români pentru experiențe memorabile.

În 2023, Hello Holidays are cu mult mai multe oferte pentru relaxare în Grecia. De la sejururi în nordul țării și în insulele Creta și Evia la pelerinaje la mănăstiri renumite. De la excursii cu autocarul și avionul la vacanțe cu transport propriu. Și, împreună cu partenerii greci cu care colaborează încă de la înființare, cu 16 ani în urmă, de-a lungul anului va realiza mai multe campanii cu oferte speciale pentru vacanțe în Grecia. Una dintre ele începe pe 25 martie, cu ocazia Zilei Naționale a Greciei.

„Pentru Grecia avem în acest an mai multe curse de autocar, câte două pe săptămână, spre zonele unde ne-am consolidat poziția: Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului, introduse după ce anul trecut cererea pentru vacanțe a fost peste așteptări”, anunță Denisa Oprea, director de marketing la Hello Holidays.

Hello Holidays leagă Halkidiki de România prin curse charter autocar de la jumătatea lunii mai la jumătatea lunii septembrie. Cumpărată în luna martie, săptămâna de vacanță cu cazare la unele studiouri și hoteluri din nord, cum ar fi Studio Vicky, Studio Avra, hotelurile Helios Garden, Kassandra Bay, Kassandra Bay Village și Simeon, și transport cu autocarele Hello Holidays, costă cu până la 50% mai puțin.

Și cazarea din vacanțele în care turiștii călătoresc cu mașina proprie e la reducere în luna martie. Agenția are prețuri tăiate cu până la 50% pentru o serie de studiouri și hoteluri din oferta sa pentru vara 2023.

Sunt programate de două ori mai multe curse charter săptămânale și spre Thassos, insula în care limba română ar putea fi declarată oficială, alături de cea greacă. Hello Holidays deschide sezonul în Thassos pe 17 mai și îl închide la finalul lunii septembrie. În martie, pachetele de vacanță au o reducere de 5% din prețul cazării.

A doua cea mai mare insulă a Greciei, Evia, oferă turiștilor posibilitatea să se relaxeze pe numeroasele sale plaje amenajate ori sălbatice, are peisaje montane impresionante, dar și ape termale, biserici, mănăstiri și multă istorie. Mai multe ruine din perioada elenistică și Epoca Bronzului, artefacte aparținând civilizației miceniene, dar și controversatele construcții megalitice „case ale dragonilor” pot fi vizitate în Insula Măslinilor, cum i se mai spune Eviei.

Insula e din ce în ce mai căutată de români și, ca să-i atragă în număr cât mai mare, grecii oferă prețuri avantajoase pentru cazare. În oferta Hello Holidays, cazarea în studiourile Alexandra, Meri, Marilena, Pefki, Stefanos, Zacharoula și la vilele Eleni, Fedra, au reducere de 5% la rezervările făcute în luna martie. O altă ofertă a Hello Holidays, „plătește 1 și merg 2”, vizează transportul pentru vacanța în Evia cumpărat încă de acum.

Până la vacanța de vară, românii pot petrece sărbătorile pascale în Insula Evia. Pachetele de patru nopți, cu cazare în studiouri și hoteluri, mic dejun sau demipensiune, transport cu autocarul, pornesc de la 219 euro de persoană.

Pentru vara 2023, Hello Holidays are în portofoliu și vacanțe în insula soră Eviei, Creta. Pachetele cu zbor charter spre Heraklion costă de la 450 de euro de persoană, la un hotel de patru stele cu mic dejun. În luna martie, oferta specială Hello Holidays constă într-o reducere de 100 de euro pentru camera de hotel aleasă de fiecare turist. Dacă nu ați fost niciodată în Creta și vreți să știți prin ce se deosebește de alte insule ale Greciei, consultanții Hello Holidays vă spun că este locul plajelor cu nisip roz, plaja Elafonissi și Laguna Balos, că laguna este un loc ireal pe pământ datorită culorilor apei, nisipului, vegetației și reliefului, că este locul unde poți să ajungi și pe jos, după o drumeție peste dealuri, dar și ca popas într-o excursie de o zi cu vaporașul pe mare. O altă plajă spectaculoasă în Creta este Vai, renumită pentru cea mai mare pădure de palmieri din Europa, care se întinde pe o suprafață de 250 de mii de metri pătrați.

Pelerinaje în Grecia în 2023

O noutate în oferta agenției de turism anul acesta sunt pelerinajele în Grecia. În luna mai sunt organizate pelerinaje la Sfântul Efrem cel Nou și la Sfântul Ioan Rusul, timp de șase zile, cu autocarul. Programele costă de la 355 de euro/persoană, reduse cu 20%, în luna martie. În octombrie, la Hramul Sfântului Dimitrie, în noiembrie la Hramul Sfântului Spiridon, iar în decembrie, la Hramul Sfântului Spiridon.

„Am avut foarte multe cereri din partea turiștilor noștri pentru astfel de circuite spirituale, nu numai în Israel, ci și în Grecia, România și Bosnia Herțegovina. După Israel, Grecia este una dintre cele mai de interes destinații datorită nenumăratelor sale locuri sfinte, care atrag turiști din toată lumea”, precizează directorul de marketing al Hello Holidays.

În Campania de Ziua Națională a Greciei, Hello Holidays mai oferă turiștilor săi și un circuit, „Grecia clasică și Insula Corfu”, de zece zile, cu autocarul, al cărui preț este redus cu 20%. Circuitele realizate de agenție în Grecia sunt destinate celor care vor vacanțe active în această țară, nu sejururi de relaxare la malul mării, dar urmând un program stabilit și asistat de consultanții de turism.

Hello Holidays și-a început activitatea cu vacanțe în Grecia

Înființată în urmă cu 16 ani, agenția de turism Hello Holidays este organizator de sejururi în Grecia, Turcia, Egipt, Dubai, dar și de circuite în România și alte 38 de țări din Europa și Asia. Programele „O zi cât o vacanță”, de o zi, în România și Bulgaria, ori cele cu o durată mai mare, de până la 21 de zile, oferă turiștilor experiențe unice de călătorie.

Agenția Hello Holidays a înregistrat un volum de vânzări de 9,8 milioane de euro în 2022, aproape dublu față de 2019, pe fondul ridicării tuturor restricțiilor de călătorie, la începutul sezonului, care a crescut peste așteptări cererea de călătorii. 2022 a fost primul an din ultimii în care s-a călătorit ca înainte de pandemie.

Pentru 2023 estimează o creștere de 40%, după deschiderea unui sediu la Sibiu, al treilea fizic al agenției și primul în teritoriu, și diversificarea unor programe care au fost foarte căutate în 2022, cum ar fi Senior Holidays.

