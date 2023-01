Călătorie în jurul lumii: o familie zboară 14 luni într-un avion micuț

Ian Porter, pilot privat de aproximativ patru decenii, soția sa Michelle, fiicele Samantha, 21 de ani, și Sydney, 18 ani, care se întâmplă să fie și ele piloți calificați, și fiul Christopher, 15 ani, au plecat din Vancouver pe 15 iunie 2022 și de atunci "călătoresc practic în fiecare zi".

Familia, care adoptă o abordare "joasă și lentă" a călătoriei, a vizitat deja aproximativ 20 de țări, inclusiv Statele Unite, Brazilia, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panama, Costa Rica și Honduras, și a zburat peste 25.000 de mile nautice.

Potrivit lui Ian, pilotarea unui avion monomotor în jurul lumii este un vis "care probabil că se află undeva în mintea tuturor piloților", dar a început să analizeze mai serios această perspectivă în urmă cu câțiva ani, după ce a participat la câteva călătorii de strângere de fonduri pe distanțe lungi.

În urmă cu câțiva ani, dezvoltatorul imobiliar, care și-a dorit întotdeauna să petreacă mai mult timp călătorind cu familia sa, a văzut o "fereastră de oportunitate", Samantha plănuind să își ia un an liber de la universitate, iar Sydney urma să termine liceul.

Între timp, Christopher tocmai experimentase un "exercițiu de școlarizare la distanță" în timpul pandemiei, așa că știa că aceasta era o opțiune viabilă, în timp ce soția Michelle era casnică cu normă întreagă de mai mulți ani.

Odată ce toată lumea a fost de acord cu ideea, lui Ian i-a rămas sarcina de a găsi un avion monomotor potrivit pentru expediție.

Ian a explicat că dorea să zboare conform regulilor, un set de reglementări conform cărora un pilot operează o aeronavă în condiții meteorologice suficient de clare pentru a vedea încotro se îndreaptă și nu trebuie să depună și să ceară aprobare pentru planurile de zbor.

Acest lucru a contat în alegerea avionului, deoarece majoritatea aeronavelor folosite pentru călătorii în jurul lumii sunt mai mari și necesită rute planificate în avans și aprobate de controlorii de trafic aerian.

"Găsirea unui avion care să poată transporta cinci persoane, echipament de supraviețuire și o cantitate rezonabilă de bagaje nu a fost neapărat cel mai ușor lucru", recunoaște el.

În cele din urmă a dat peste un Gippsaero GA8 AirVan, un avion modern fabricat în Australia, disponibil spre vânzare la mică distanță de casa lor din Vancouver.

Ulterior, familia Porter a cumpărat aeronava, pe care au poreclit-o Moose, pentru 500.000 de dolari și "restul este istorie".

Ian descrie avionul lor utilitar monomotor, care poate transporta până la opt persoane și este capabil să zboare cu 220 de kilometri pe oră timp de până la cinci ore, ca fiind un "vehicul utilitar sportiv pentru cer".

"Îl poți încărca cu lucruri", spune el. "Singurul lucru pe care nu îl face este să meargă foarte repede. Așa că se potrivește bine cu întregul nostru modus operandi "low and slow". Este avionul perfect pentru această misiune."

În timp ce Ian acționează ca pilot-șef, Samantha și Sydney sunt copiloții săi, soția Michelle se ocupă de documentele de sănătate și de vize, precum și de "necesitățile de zi cu zi", iar Christopher are grijă de echipamentul de filmare, atunci când nu studiază de la distanță.

"Prietenii mei cred că suntem un pic nebuni, din cauza a ceea ce facem, dar cu siguranță merită", spune Samantha, care s-a calificat pentru a deveni pilot în 2021, în același timp cu sora și colega ei, Sydney, copilot.

Ei spun că în prezent zboară în medie aproximativ o oră pe zi și spun că au aterizat deja pe mai mult de 160 de aeroporturi diferite.

"Nu am planificat prea mult nimic, pentru că există atât de multe variabile", adaugă Ian, explicând că sunt "mereu la mila vremii".

"Este foarte dificil să planifici prea mult în avans. Nu avem o agendă fixă și nu avem locuri fixe [spre care] ne îndreptăm de fapt. Urmăm doar un traseu foarte general".

Pe parcursul călătoriei, familia își propun să strângă 1 milion de dolari pentru SOS Satele Copiilor, o organizație caritabilă internațională care se concentrează pe sprijinirea copiilor din peste 130 de țări care nu beneficiază de îngrijire părintească și a familiilor aflate în pericol.

Five in the sky

(sursa: Mediafax)