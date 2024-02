Litoralul românesc, în concurență cu Turcia, Grecia și Bulgaria

Variantele online de „târg” au continuat tradiția, în același timp cu evenimentul, unele prelungindu-se cu o săptămână, pentru cei care vor să cumpere vacanțe ieftine. Cele mai căutate sunt ofertele pentru vara acestui an, la plajă, în Grecia, Turcia și Bulgaria, dar și pe litoralul românesc. Agențiile de turism au înregistrat recorduri de vânzări pentru aceste tipuri de pachete turistice, pe site-urile proprii, inclusiv pentru stațiunea Mamaia, care anul acesta nu a participat la TTR.

Cea mai mare provocare a agențiilor care vând pachete turistice în România este creșterea incoming-ului - adică aducerea turiștilor străini în țara noastră. Din acest punct de vedere, preferințele turiștilor români sunt totalmente diferite de cele ale străinilor care ne vizitează țara. De exemplu, în această perioadă, agențiile de turism au vândut foarte bine vacanțele pe litoral, pentru vara anului 2024, în topul destinațiilor fiind și litoralul românesc, pe lângă stațiunile din Grecia, Turcia, Bulgaria. În schimb, incoming se face mai ales pentru circuitele culturale.

Agenția Bibi Touroperator a făcut un studiu la TTR, cu scopul de a măsura interesul vizitatorilor pentru tipurile de oferte. Din studiul agenției reiese că interesul pentru destinațiile prezentate a fost în proporție de 85% pentru cele din străinătate și doar 15% pentru România.

„85% dintre turiștii de pe litoralul românesc sunt români, iar acum se vinde foarte bine. Nu știm în perioada asta, când se vinde foarte bine, dacă fenomenul este datorat acestei perioade cu reduceri de prețuri sau anul va fi mai bun. Asta vom vedea în iunie și iulie. Anul trecut a fost un debut bun, dar a existat o frână mare la începutul verii. Deocamdată avem mai multe vânzări, deși bugetele nu sunt mai mari, pentru că s-au scurtat vacanțele, din cauza creșterii prețurilor. Cel mai bine se vinde litoralul, pentru că sunt înscrieri timpurii. Suntem peste nivelul de anul trecut. Creșteri se înregistrează și în restul țării, mai ales pentru perioadele de vacanță, cum ar fi de Paște, de 1 Mai sau cu alte ocazii”, a explicat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, reprezentantul agenției Bibi Touring.

La târguri „se ia pulsul pieței”

Chiar dacă agenția nu a participat cu stand la TTR, la fel ca multe alte companii care au preferat să lanseze oferte pe propriile lor platforme online, interesul pentru târgul de turism a rămas, cel puțin pentru a „lua pulsul pieței”, la fel cum participă și la alte târguri de turism din Europa. „Chiar fără să participăm la TTR, vânzările au crescut, în această perioadă. Mergem acum la târgul de la Berlin, un eveniment mult mai mare decât cel de la București, pentru a prezenta ofertele noastre pentru touroperatorii care doresc să aducă turiști în România. Incoming-ul e în creștere, chiar dacă e abia la 60% față de anul 2019. Țărilor mari nu li se poate vinde litoralul românesc, dar mergem cu multe alte tipuri de produse. Cel mai bine vândute sunt circuitele culturale, pentru că țara noastră încă le e aproape necunoscută turiștilor străini”, mai spune Adrian Voican.

Circuitele clasice ale României, pentru turiștii străini, sunt București-Sinaia-Bran, iar unele merg spre județul Alba, altele spre Delta Dunării. Litoralul românesc nu este căutat de străini, pentru că România nu e în topul ofertelor de acest tip.

Încă sunt oferte speciale

Și agenția IRI Travel vinde foarte bine vacanțele pe litoral, în această perioadă, atât în România, cât și în Bulgaria, Grecia și Turcia. Agenția și-a lansat ofertele cu reduceri în varianta Târgului Online de Turism, până pe 29 februarie. „Această perioadă este ideală pentru îmbunătățirea planurilor de vacanță, turiștii putându-se bucura de reduceri substanțiale. Cea de-a doua parte a lunii februarie oferă reduceri considerabile pentru sejururi în Bulgaria, România, Grecia și Turcia. Aceste reduceri sunt disponibile atât prin intermediul celor peste 1.000 de agenții partenere IRI Travel, cât și pe site-urile acestora. În topul rezervărilor pentru începutul anului se află Bulgaria - cu Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Albena -, Grecia - cu Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului -, România - cu Mamaia, Eforie Nord și Saturn - și Turcia - cu Kusadasi, Marmaris și Antalya”, spun reprezentanții agenției.

Cele mai ieftine vacanțe la plajă

Agenția Paralela45 a ales aceeași strategie de lansare a ofertelor cu reduceri simultan cu TTR, în varianta unui târg propriu, online și în agențiile proprii, care au fost valabile până pe 19 februarie. Cel mai bine s-au vândut pachetele turistice pentru Turcia și Grecia. Cea mai ieftină vacanță de vară în Antalya a pornit de la 299 de euro de persoană, iar în Grecia, de la 357 de euro de persoană, în perioada târgului de turism.

Și Hello Holidays a organizat târg de turism online și în agențiile proprii din București și Sibiu, în perioada 15-19 februarie, cu reduceri de până la 50% pentru vacanțe de Paște, pentru circuite și pentru sejururile verii, fără a participa la TTR. Circuitele clasice pentru 2024 s-au vândut cu reducere Hello Deal 20%, valabilă cu achitarea integrală a pachetului de servicii achiziționat, prețul pornind de la 84 de euro de persoană, iar pentru programele de Paște în Grecia a fost lansată oferta Hello Deal 50%. Cea mai ieftină vacanță de Paște în Grecia, în ofertele agenției, a pornit de la 175 de euro de persoană.

Chiar dacă numai unele agenții de turism păstrează târgurile proprii și în aceste zile, românii care vor să cumpere vacanțe ieftine pot beneficia de alte tipuri de oferte cu reducere, pentru rezervări timpurii, în această perioadă. În plus, hotelierii de pe litoralul românesc vor lansa, în curând, ofertele cu prețuri foarte mici, din programul anual „Litoralul pentru toți”, pentru luna mai și începutul lunii iunie. Astfel, stațiunile de pe litoralul românesc sunt în topul preferințelor românilor și în această vară.

Stațiunile românești sunt mai atractive

Un alt fenomen care merită să fie analizat este cel de creștere a vânzărilor în zona Mamaia-Constanța, pentru care principalele agenții de turism care vând vacanțe pe litoral au foarte multe cereri, chiar dacă Mamaia nici măcar nu a mai participat la TTR anul acesta. Reprezentanții mai multor agenții spun că evoluția litoralului nostru este bună, în general, în ultimii ani, mai ales pentru că nivelul prețurilor a-nceput să fie la egalitate cu cele din Bulgaria și Grecia, iar raportul calitate-preț este din ce în ce mai bun. Hotelierii din România au început să introducă oferte similare cu cele din străinătate, astfel încât turiștii români sunt atrași și de plajele noastre.

Această nouă orientare a turiștilor români spre ofertele din țară se adaugă la alt fenomen observat în ultima perioadă. Agenția IRI Travel a făcut mai multe studii în ultimii trei ani, din care reiese că foarte mulți turiști români cumpără anual cel puțin două vacanțe de vară, dintre care una în străinătate și una în România, pe litoral. Sunt mulți turiști care merg la plajă în Bulgaria și prelungesc vacanța, câteva zile, la plajă în România, sau merg în concediu pe litoralul românesc, petrecând și câteva zile în Bulgaria. Există și o categorie destul de bine reprezentată de turiști care merg vara în vacanță în Bulgaria, Grecia, Turcia și pe litoralul românesc.

