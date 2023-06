Marocul își dezvăluie secretele, în circuite noi turistice speciale

Transportul cu avionul durează peste patru ore și este foarte costisitor. De anul acesta există, însă, mai multe programe care includ zboruri charter și se poate vizita destinația cu prețuri începând de la mai puțin de 700 de euro de persoană, într-un circuit de șapte zile. O vacanță de o săptămână, la un hotel de 5 stele, costă puțin peste 1.300 de euro, începând de la finalul lunii septembrie.

Marocul nu înseamnă numai deșert, așa cum mulți dintre români cred, ci are suprafețe împădurite și agricole foarte întinse, foarte multe monumente din patrimoniul mondial UNESCO, iar zonele turistice au devenit celebre mai ales datorită luxului cu specific oriental care le caracterizează. Marocul a avut patru capitale imperiale care acum sunt principalele orașe, dar și cele mai importante destinații turistice: Marrakech, Fez, Meknes și Rabat, ultimul fiind actuala capitală a Regatului. Casablanca este cel mai mare oraș și port al Marocului, dar și unul dintre cele mai mari centre comerciale ale Africii, devenit celebru datorită filmului artistic, din 1942, care i-a împrumutat numele.

Marocul a fost sub protectorat francez, iar ulterior, capitala a fost mutată la Rabat, în anul 1965. A fost aleasă această poziție strategică, fiind singura capitală imperială cu acces la mare, pe coasta Atlanticului. Centrul orașului cu peste 600.000 de locuitori este înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Sunt și stațiuni de schi

Deși românilor le este greu să creadă, Marocul are o suprafață împădurită foarte mare, iar în zonele montane se practică sporturi de iarnă. Regatul Maroc este situat în nordul Africii, fiind parte din regiunea Magreb, învecinându-se cu Spania, Algeria, Mauritania și Sahara Occidentală, de la Oceanul Atlantic până în deșertul Sahara. Dar este și o țară montană, aici aflându-se Munții Atlas și Rif, cei din urmă întinzându-se până la Marea Mediterană.

Cel mai înalt vârf montan din Maroc este Toubkal, din Munții Atlas, fiind și cel mai înalt din Africa de Nord. Parcul Național Toubkal se află la doar 63 de kilometri distanță de Marrakesh, fiind frecventat de mulți alpiniști din întreaga lume. Marocul are multe stațiuni de schi, spre surprinderea celor care cred că este o zonă deșertică din Sahara. Una dintre cele mai europene stațiuni este Ifrane, orășel construit de francezi, în anul 1930, în timpul perioadei în care Marocul era sub protectorat, iar arhitectura este europeană, amintind de localitățile montane elvețiene. În Ifrane, temperaturile scad frecvent sub zero grade Celsius, cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Africa fiind aici, de -24 grade Celsius.

Noile oferte pentru publicul din țara noastră

Din 30 septembrie 2023, agenția de turism Christian Tour lansează patru programe care includ această destinație. „Avem, în general, circuite în toate capitalele imperiale ale Marocului, cu două nopți de cazare în fiecare oraș. Pentru 7 nopți de cazare, cu zborurile charter incluse, prețurile noastre pornesc de la circa 700 de euro de persoană. Există și program de lux, la hoteluri de 5 stele, pentru care prețurile pornesc de la circa 1.300 de euro. Am reușit să facem un contract bun, avem și suportul guvernului marocan și al ambasadorului, E.S. Dl. Hassan Abouyoub, care a fost și ministru al Turismului, înainte de a fi ambasador. Pentru viitor, avem în vedere să facem și curse regulate, cu două zboruri pe săptămână spre Marrakech”, a explicat Cristian Pandel, reprezentantul agenției.

Circuitele includ zboruri charter de pe Aeroportul Henri Coandă, către Marrakech, unde este și prima noapte de cazare. Aici se poate vizita Grădina Majorelle, care a aparținut lui Yves Saint Laurent, Saadina, Moscheea și Minaretul Koutoubia, Palatul Bahia, cu grădini cu mozaicuri. Una dintre atracții este Medina - Piața Jemaa el Fna, din centrul vechi al orașului.

Țara a inspirat mai mulți regizori

Lângă Marrakech se poate vizita un mic oraș fortificat, situat pe versantul unui munte, de-a lungul fostei rute a caravanelor dintre Sahara și Marrakech din Maroc, Ait Benhaddou, un ksar construit în stil berber. Este considerat un exemplu excelent de arhitectură marocană din lut și este unul dintre siturile Patrimoniului Mondial UNESCO, încă din 1987. Cetatea apare în filme artistice precum „Iisus din Nazaret”, „Mumia”, „Babel” și în serialul „Game of Thrones”.

O altă localitate inclusă în circuite este Ouarzazate, numită și „Poarta Deșertului”, deoarece pe aici trecea vechiul drum de caravane dintre Sahara și Marrakech. Caravanele transportau aur, sare și fildeș. În prezent este punctul de plecare spre oazele și satele din sudul Marocului. Drumul traversează Munții Atlas și urcă până la 2.260 de metri, altitudinea maximă a pasului Tiz’n Tichka. De aici se coboară spre Ouarzazate, prin satele berbere, cu micile lor case tradiționale de chirpici, ce par aruncate pe văile adânci ale munților.

Orașul a fost ridicat de berberi, în anul 1928. Aici pot fi admirate și cetățile fortificate numite „kasbahs”. Unul dintre circuite include o vizită la kasbahul Taourirt, un castel impresionant care a servit drept platou de filmare pentru mai multe producții cinematografice devenite celebre, printre care și „Lawrence al Arabiei”, „Cleopatra” sau „Gladiatorul”. Una dintre nopțile de cazare poate fi la Ouarzazate.

Obiective de patrimoniu UNESCO

La Casablanca, cei mai mulți turiști vizitează Moscheea Hassan II, proiectată de arhitectul francez Michel Pineau, situată pe un promontoriu cu vedere spre Atlantic, ce poate fi văzut printr-o podea de sticlă gigantică, cu spațiu pentru 25.000 de închinători. Minaretul de aici este cel mai înalt din lume, având 210 de metri și este a doua clădire religioasă, ca mărime, din lume.

Nu trebuie ratată nici o vizită la Piața Habous, un souk tradițional marocan, nici una la cooperativele din Casablanca.

La 90 de kilometri distanță de Casablanca se poate vizita El Jadida, cunoscut în berberă drept Mazagan, un vechi oraș portughez situat pe coasta atlantică a Marocului. Este un oraș fortificat, unde iubitorii arhitecturii tradiționale din Magreb pot admira cetatea, meterezele, bastioanele și portul. În apropiere se află Laguna albastră Oualidia. Petrecând o zi la El Jadida se pot face vizite la Cisterna manuelină a fortăreței El Jadida, în orașul portughez cu ziduri, la Palatul Andalous, pe plaja Deauville și la Haouzia. Structura uimitoare din lumea veche a Cisternei manueline a fost proiectată de Joao Castilho. Orașul portughez cu ziduri este, de asemenea, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, situat în centrul orașului El Jadida.

Pe urmele berberilor, în zonele montane

O altă destinație inclusă în circuitele turistice este Agdz, cu valea râului Draa, cu peisaje magnifice, predominate de palmieri de curmale, în oaze pitorești. De aici se ajunge la Zagora, unde se vizitează satul fortificat Tissergate și muzeul văii Draa. Unele circuite includ o noapte de cazare la Zagora.

Tot în cadrul circuitelor se pot vizita Munții Jbel Saghro și satele tradiționale berbere, dintre Zagora și Erfoud, unde poate fi o altă noapte de cazare. Se pot face excursii opțională în deșert, pentru a admira minunatul apus de soare din Maroc. Unul dintre programe include deplasarea cu vehicule de teren, prin deșert, pe marginea uriașului Chebbierg, de unde se pornește într-o călătorie pe cămile, pe dunele de nisip.

O altă noapte de cazare poate fi la Erfoud, de unde se pornește a doua zi spre Tinghir, apoi spre El Kelaa el Mgouna, în defileul râului Todra, un oraș din regiunea Draa-Tafilalet, la sud de Înaltul Atlas și la nord de Micul Atlas, din centrul Marocului. Drumul de la Todra spre Ouarzazate, prin valea râului Dades, este pitoresc, mai ales datorită fortificațiilor tradiționale - casinadele de lut – pentru care a fost denumită această zonă „drumul celor o mie de Kasbah”. Pitorească este și regiunea El Kelaa el Mgouna, plină de trandafiri de Damasc.

Dintre preparatele tradiționale ale Marocului, cele mai populare sunt couscous, peste care se pot adăuga mai multe feluri de sos, iar boabele de năut, legumele și mirodeniile sunt din belșug, în toate mâncărurile. La fel este și carnea de miel, preparată în foarte multe feluri.

Noile oferte pentru turiștii români au fost lansate săptămâna aceasta, la București, în prezența Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Maroc, E.S. Dl. Hassan Abouyoub. Excelența Sa a fost și ministru al Turismului în Maroc, iar România a vizitat-o pentru prima oară în decembrie 1978. Ambasadorul crede că vor fi foarte mulți români care vor vizita Marocul, având acum oferte foarte bune și zboruri charter.

Excelența Sa a declarat, pentru Jurnalul, că este îndrăgostit de țara noastră și crede că foarte mulți marocani ar veni să ne viziteze, dacă s-ar rezolva problema zborurilor între Maroc și România. „Mulți cetățeni ai Marocului cunosc și iubesc România, pentru că foarte mulți au făcut studiile universitare în țara dumneavoastră, care este foarte frumoasă. Ambițiile noastre, acum, nu vizează doar business-ul, ci mai ales un foarte bun raport cultural între cele două țări. Problema este că nu avem destule zboruri, în acest moment, pentru a se putea călători în ambele direcții. Sunt absolut convins că atât românii vor vizita în număr foarte mare Marocul, dar și cetățenii Marocului vor dori să viziteze România, foarte curând. Avem o tradiție îndelungată a relațiilor diplomatice și culturale foarte bune, între țările noastre”, a declarat, pentru Jurnalul, E.S. Dl. Hassan Abouyoub, ambasadorul Regatului Maroc, la București.