Moda vacanțelor în Evul Mediu și Antichitate

Cum România are foarte obiective turistice legate de istoria antică sau medievală, iar trupele de „reenactment” sunt și ele din ce în ce mai multe și mai performante, a crescut și atractivitatea acestor festivaluri, dar și numărul spectatorilor. Este o nouă formă de turism care combină perfect natura și cultura, iar spectacolele interactive sunt educative pentru copii și adolescenți. Prin acest tip de evenimente se pot pune în valoare și localități cu potențial turistic, dar care până acum nu s-au bucurat de un număr mare de vizitatori din țară și din străinătate.

Cetatea Alba Iulia, Cetatea Sucevei, iar mai nou, Tomis și alte cetăți din județul Constanța devin pentru câteva zile gazdele unor evenimente prin care publicul se întoarce în timp, în perioade din istoria antică sau medievală. Pentru turiștii de pe litoral, pe 5 august a început deja un spectacol-trilogie, susținut în trei zile diferite, în apropierea a trei cetăți din județ. În cadrul proiectului cultural „La Marginea Imperiului”, primul spectacol de „reenactment” a avut loc în Cetatea Tropaeum Traiani - Adamclisi, pe 5 august, iar următoarele două vor fi la Cetatea Capidava - Topalu, pe 12 august, de la ora 19.00, apoi la Constanța, în Parcul Tăbăcărie, pe 19 august, de la ora 21.30, intrarea fiind liberă.

Fiecare dintre cele trei episoade interconectate spune povestea unei provincii locuite de romani, geți și greci, o zonă bogată, aflată, așa cum spune chiar denumirea evenimentului, la marginea imperiului, acolo unde exista mereu pericolul de atac asupra cetăților. Proiectul este organizat de Asociația „Vulturii Carpaților” care și-a propus ca prin aceste spectacole să aducă la lumină aspecte importante din istoria națională. Vor mai participa Uniunea Cascadorilor Profesioniști din România, Circul de Stat, Asociația Culturală Tomis, Asociația Discover Dobrogea și reputați actori români.

O trilogie a Dobrogei antice

„Alături de «Vulturii Carpaților», pentru 90 de minute, spectatorii vor fi transpuși într-o altă epocă, vor trăi cu emoție momentele de luptă și vor simți adrenalina în scenele dramatice, în galopul cailor, în zăngănitul săbiilor, efectele pirotehnice și salvele tunurilor, fiind în permanență conectați la tensiunea acțiunii, jocul actorilor și acrobațiile cascadorilor. Publicul va trăi momentele-cheie ale evoluției României și va reînvăța ce înseamnă să fii român”, a explicat managerul proiectului, Dan Pâșleagă.

Spectacolul interactiv la care vor putea participa și turiștii de pe litoral are ca subiect povestea reală a ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră, adică Dobrogea. Această regiune era cunoscută în Antichitatea romană sub numele de Scythia Minor. Reconstituirea istorică are trei episoade distincte, fiecare fiind conceput pentru unul dintre locurile de desfășurare a evenimentului, astfel încât publicul amator de astfel de evenimente va avea ocazia să participe la spectacole diferite, în cele trei cetăți antice din Dobrogea.

Artiști prin vocație, care trăiesc în două lumi

Deși par desprinși din filmele istorice, mulți dintre luptătorii și meșteșugarii care participă la reconstituirea istorică, la acest tip de evenimente, au cu totul altfel de activități de zi cu zi. Unii spun că trăiesc două vieți în paralel, în două lumi diferite. Nu e ca și cum ar avea pur și simplu două tipuri de activități sau un hobby, pentru că „reenactment-ul” presupune un alt tip de implicare, o pasiune dusă la extrem. E mult mai mult decât o piesă de teatru, pentru că în cursul actului științifico-artistic, fiecare individ este mai mult decât un personaj fictiv, trăindu-și cu maximă implicare și pasiune o existență paralelă într-o altă perioadă a istoriei.

În asociațiile de „reenactment” sunt istorici, arheologi, psihologi, profesori, dar și muncitori, șoferi, bucătari profesioniști și foarte mulți artiști din domenii diferite, uniți prin această pasiune comună, pentru care dedică foarte mult timp, inclusiv pentru o cercetare științifică foarte riguroasă. Tocmai de aceea, aceste festivaluri cu teme antice sau medievale sunt ideale pentru turiștii din țară și din străinătate, pasionați, la rândul lor, de „reenactment”.

Cele mai cunoscute festivaluri

Printre cele mai cunoscute localități în care se organizează, în ultimii ani, astfel de evenimente, se numără Oradea, cu festivalul medieval care anul acesta a avut loc în perioada 7-9 iulie, când Cetatea Oradea le-a oferit oaspeților spectacole de reconstituire istorică prezentate de mai multe trupe de gen din România și din alte țări. Acestea mențin vie memoria colectivă, prin efortul lor de a pune în scenă viața de cetate, așa cum era ea în Evul Mediu.

Asociațiile de „reenactment” au fost prezente și la ediția de anul acesta a Dac Fest, de la Simeria, în județul Hunedoara. Și acest festival a devenit tradiție și are ca scop promovarea potențialului turistic al localității care se află foarte aproape de Cetatea Deva, dar și de cetățile dacice și de Castelul Corvinilor, de la Hunedoara. Dac Fest s-a desfășurat în perioada 14-16 iulie, anul acesta.

Competiție între cetăți

Cel mai mare festival de „reenactment”, dedicat perioadei romane, are loc în acest weekend, la Alba Iulia, cu bătălii epice la care vor participa sute de reenactori. Scenele sunt recreate după imaginile de pe Columna lui Traian. Vor fi organizate foarte multe ateliere interactive pentru copii, cel mai atractiv fiind cu simulări ale unor bătălii. Vor fi demonstrații militare cu armele de acum 2.000 de ani și se vor simula războaie între daci și romani, lupte de gladiatori, ateliere de lucru, jocuri și târguri de sclavi.

„Festivalul adună circa 400 de reenactori. Cei care dau viață perioadei antice, daci, romani, gladiatori, civili, este festivalul cu cel mai numeros grup care participă la un astfel de festival din România. Sunt trupe din România și din străinătate: din Malta, din Ungaria, din Italia, din Polonia, chiar și din Ucraina, unii veniți în premieră la acest festival”, explică Liviu Zgârciu, istoric la Muzeul Național al Unirii și organizator al festivalului. Evenimentul se va desfășura în perioada 11-15 august, programul din ultima zi începând la ora 12.00, cu parada trupelor și ceremonialul de închidere a festivalului, pe Esplanada Catedralei Romano-Catolice și pe strada Mihai Viteazul.

La concurență cu Alba Iulia este Cetatea de Scaun a Sucevei, unde festivalul de reconstituire istorică începe la două zile după cel de la Cetatea Alba Carolina. Tot cel mai mare festival de gen este considerat, iar trupele participante sunt, în mare parte, aceleași. În perioada 17-20 august, vor fi prezente în Cetatea lui Ștefan cel Mare 37 de trupe cu peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și România. Muzeul Național al Bucovinei este organizatorul evenimentului intitulat „festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare”, de la Suceava. Festivalul va debuta cu parade, în seara de 17 august, de la ora 20.00, pe traseul Obcini, George Enescu, Primărie, Cetatea Sucevei, iar în cetate, în aceeași seară, cu începere de la ora 20.00, va avea loc un concert al trupei rock Altar.

