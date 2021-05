Turcia revine în forță, după ce a anunțat încă o dată primirea turiștilor fără testare

Una dintre destinațiile turistice preferate de români, Turcia, a anunțat, recent, că de la 1 iunie ar putea primi turiști fără condiționarea vaccinării sau a testării pentru COVID-19. Un anunț similar l-a mai făcut ministrul Turismului din țara vecină în luna martie, când românii sperau ca deschiderea destinației fără testare PCR să se facă de la 15 aprilie, însă a urmat o perioadă de noi restricții și chiar lockdown, pentru cetățenii proprii. Totuși, au fost primiți în continuare turiști, cu impunerea prezentării unui test COVID-19 negativ. Revenirea la anunțul eliminării restricțiilor aduce deja un val de rezervări pentru destinațiile turistice din Turcia, în special pentru Antalya, stațiunea-vedetă a sezonului estival.

Antalya a fost în topul preferințelor românilor, în ultimii 15 ani. Resorturile de lux, cu servicii turistice de cea mai bună calitate, cele mai multe fiind în regim all inclusive și ultra all inclusive, atrag anual un număr foarte mare de români, pe plajele însorite ale Antalyei. Pachetele turistice sunt din ce în ce mai atractive, iar confortul resorturilor și relaxarea la malul mării pot fi combinate perfect cu excursiile opționale în locurile încărcate de istorie și cultură. Nu ar trebui ratată o excursie la Demre, district în provincia Antalya, pe coasta mediteraneeană a Turciei, numit după râul Demre. Aici se află orașul Lycian Myra, unde principalul punct de atracție este casa Sfântului Nicolae din Myra. Districtul s-a numit Kale, până în anul 2005. Traseul este spectaculos, iar o excursie opțională aici include o croazieră. „Este una dintre cele mai solicitate excursii în care merg românii când ajung în Antalya. Pe lângă croaziere, românilor le mai place să facă scuba diving. O altă excursie foarte solicitată și foarte populară în România este la Pamukkale, un loc unic în lume și destul de cunoscut. O altă variantă de excursie opțională este la Belek, într-un circuit care include Cetatea Alanyei, orașul și peșteri. Se poate face și o croazieră pe râul Manavgat, în partea de est a Antalyei, ajungând la cascada Manavgat, în orașul antic Perge și la teatrul roman de la Aspendos”, explică Maria Ozbilgin, ghid de turism profesionist în Turcia. Tot din Antalya, turiștii pot merge la The Land of Legend. „Este o excursie opțională doar pentru parcul The Land of Legend. Se pune la dispoziția turiștilor un transfer, sunt luați de la hotelul unde sunt cazați și duși în parc, cu retur seara. Plătesc biletul de intrare și au și masa asigurată acolo. Bineînțeles, se pot bucura de toate facilitățile: roller coaster, toate piscinele de acolo, mai au și „dolphin show” (spectacol cu delfini), cinema 3D și multe altele”, explică Veronica Iordache, Destination Manager - Turcia din partea agenției românești Hello Holidays.

Cum se ține sub control pandemia

Turcia s-a asigurat, în domeniul Turismului, că poate ține situația sub control. Cheia succesului este vaccinarea personalului din hoteluri și restaurante. Mai există și un pachet de măsuri pe care statul le ia pentru a proteja vizitatorii. În cazul în care se întâmplă ca un turist să fie diagnosticat cu COVID-19, în timpul sejurului în Turcia, acesta va trebui să stea în carantină timp de 14 zile. Cele mai multe hoteluri au creat zone speciale pentru aceste cazuri și asigură cazarea şi masa pe toată perioadă carantinei pentru turiştii care se contaminează. Unele resorturi au creat și servicii speciale, piscine separate și alte facilități pentru cei plasați în carantină, potrivit reprezentantului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Turcia, Ferit Turgut. „O persoană care are un test pozitiv rămâne cazată, iar eventuala medicaţie este plătită de statul turc. Anumite hoteluri au camere de carantină, servicii separate, speciale. Și spitalizarea este suportată de statul turc, acolo unde este cazul”, a spus Ferit Turgut, precizând că nu toate hotelurile au această ofertă, astfel că este mai bine ca fiecare turist să își facă asigurare medicală care acoperă și cazurile de COVID-19. Hotelul NG Phaselis Bay din Kemer din Antalya are 11 astfel de camere izolate pentru eventualele cazuri de carantină. Mai mult, camerele de luat vederi pe hol au incorporate camere de termoviziune, astfel că, atunci când merg pe holuri și chiar și în afara resortului, turiștilor li se măsoară temperatura.

Noul concept de turism în siguranță

Ferit Turgut, reprezentantul TURSAB, spune că Turcia practică „safe tourism”. Pe lângă faptul că în toate hotelurile se respectă regulile de distanțare, iar masca sanitară este purtată peste tot în interior, toţi angajaţii din industria ospitalieră sunt obligaţi să se vaccineze, iar cei mai mulți au şi făcut-o deja. Potrivit reprezentantului TURSAB, datorită măsurilor de siguranţă luate în hoteluri, numărul contaminărilor fost destul de mic în rândul turiştilor. Practic, anul trecut, în Antalya au fost diagnosticaţi cu COVID-19 doar 3.500 de turişti din 3,5 milioane, în condițiile în care nici nu era necesar un test PCR pentru intrarea în ţară. În 2021, numărul celor depistaţi cu SARS-CoV2 a fost sub 1.000 de persoane, din circa 1,4 milioane de turişti care au vizitat Antalya în primele patru luni ale acestui an. În prezent, în Turcia se intră pe baza unui test RT-PCR negativ, care este cerut inclusiv persoanelor vaccinate și trebuie efectuat cu 72 de ore înainte de sosirea în țară.

Anul 2020 a adus scăderi semnificative în turism. Mai puțin de 500.000 de români și-au făcut vacanța în această țară, anul trecut, față de un milion, câți au fost în 2019. Pentru acest an sunt aşteptați cel puțin 600.000 de români.

Autoritățile turce ar putea renunța, de la 1 iunie, la aceste teste pentru turiștii care vin din anumite țări, inclusiv din România. O decizie în acest sens va fi luată în următoarele două săptămâni.

În primele patru luni ale acestui an, Antalya a fost vizitată de 1,4 milioane de turişti. Până la finalul anului aşteptăm în jur de 7,4 milioane de turişti.

Ferit Tugut, TURSAB