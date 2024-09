Uniforma școlară nu înseamnă pierderea identității 

Și totuși, pentru că eu sunt un susținător al ideii de uniformă școlară simplă în școli, am considerat că este bine să arătăm unele exemple care sunt, cred eu, foarte rare. Iată, Cătălina Porumbel, magistrala realizatoare tv de la Antena 3 CNN, este o activistă a portului uniformei simple în școală. De ce Cătălina este ceva rar? Fetele ei merg la Școala Pia Brătianu din București. Școala nu are obligativitatea uniformei și nici nu cere asta. Dar Cătălina Porumbel și-a îmbrăcat fetele în uniforme simple, distincte, însă fără nimic rigid în ele. Cu o cheltuială minimă, fetele, Eva - clasa a V-a - și Catinca - clasa pregătitoare -, merg la școală în uniformă. Cum o poză face cât o mie de cuvinte, aveți aici la îndemână fotografia din prima zi de școală. Așa am răspuns acelor mulți părinți care vor copiii lor în uniformă, dar nu știu cum să facă. Argumentele Cătălinei sunt simple și pe înțelesul bunului simț. Da, mulțumim Cătălina Porumbel, mulțumim elevelor Eva și Catinca.

Au fost cititori, nu puțini, care m-au întrebat cum este în America, de exemplu. Și aici am ales un exemplu rar, dar care, mai apoi, a fost preluat în multe școli din statul respectiv. Profesoara americană de origine română Ștefana Romanov a fost numită director al Southwestern High School. Școală Publică, cu 100 de profesori la 1.000 de elevi, clasele IX-XII. Renumită în Detroit și statul Michigan. Printre absolvenți, Ben Carson, neurolog de seamă al Americii și candidat la președinția SUA în 2016. Plus mulți baschetbaliști din campionatele naționale studențești sau profesioniste. La preluarea directoratului, ca multe alte școli publice din zonă, liceul era dominat de indisciplină, acte de huliganism și lipsa de interes asupra învățăturii. Ștefana Romanov, sprijinită puternic de 9 din 10 profesori a impus purtarea uniformei simple în liceu. Pantalon sau fustă neagră cu bluză cu guler albă la fete și pantalon lung gri, kaki sau negru cu cămașă sau tricou cu guler, albe, la băieți. Sigur a urmat un adevărat „război” cu o parte din părinți și cei câțiva profesori din sindicat. Doar că reglementările legale îi dădeau voie să facă asta. S-a mers până la invocarea unui articol din contractul de muncă care vorbea despre insubordonare. Directoarea Romanov a apelat la donațiile de la Salvation Army și a umplut o magazie cu seturi de uniforme de diferite mărimi. Așa că argumentul banilor a picat. Așa au apărut primele rezultate. După 3 luni, procentul de infractionalitate în liceu scăzuse cu douăzeci și cinci la sută. Lucru nemaiîntâlnit până atunci. Până la sfârșitul anului școlar liceul devenise un model în statul Michigan. Un lucru de detaliu. Găștile din Detroit aveau culori distinctive de recunoaștere pe tricouri, cercei etc. Așa că directoarea noastră a impus ca șireturile de la pantofii sport cu care elevii veneau la școală să fie albe. Așadar, din anul următor, .

Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare cu sănătate, liniște, pace și siguranță. Doamne ajută!

