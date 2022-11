Votul din America, decis și de români

Zilele astea oamenii m-au rugat să vă scriu despre participarea românilor noștri din America la alegerile la jumătate de termen, hotărâtoare pentru soarta țării lor de adopție. În America trăiesc aproximativ un milion de români, reprezentând mai multe generații. Este o comunitate uriașă, prezentă în toate statele americane. Pe 8 noiembrie, majoritatea românilor noștri s-au prezentat la vot. Am vorbit cu mai mulți dintre ei. Cu prieteni din Texas, din Detroit. O să încerc să vă dau informații pe care nu le vedeți la televizor.

În primul rând, am aflat că soarta acestor alegeri a fost hotărâtă de tineri și femei. Un număr covârșitor, de zeci de milioane de tineri au ieșit la vot. Dar și zeci de milioane de femei. De altfel, pe total, prezența la vot a depășit procentele din anii trecuți și se aseamănă cu prezența la alegerile prezidențiale.

La rândul lor, românii din SUA și-au împărțit și ei voturile între cele două partide, republican și democrat. Se pare că în procente egale. Întotdeauna românii, la vot, au fost extrem de echilibrați. Ba chiar, cu mai mulți ani în urmă, când un candidat a ajuns și a și câștigat la balotaj, eu fiind în stafful lui de campanie, am afirmat, în fața lui, că românii din Florida au decis soarta alegerilor prezidențiale din acel an. Am spus cu voce tare „românii v-au ales președinte”, afirmație care a fost preluată și de presa din Florida, în aplauzele candidatului învingător și ale celor din sală, în care președintele ales și-a ținut cuvântarea de mulțumire pentru cei care l-au sprijinit.

Este în tradiția românilor din America să iasă la vot. De data asta au fost extrem de motivați, din cauza marilor probleme cu care se confruntă poporul american. Repet, comunitatea de români din America este cunoscută pentru seriozitate și pricepere în ale politicii, astfel că sunt luați în seama de marile partide în campaniile electorale. Ba chiar, în unele orașe mari, românii fac diferența dintre candidați în alegeri. Faptul că românii, în totalitatea lor, se împart între democrați și republicani, arată că nu sunt o simplă armată de manevră și că au personalități distincte și solide. Eu trăiesc de zeci de ani printre ei și pot afirma cu tărie că această comunitate repezinta „crema” românilor stabiliți în afara țării. Românii americani, o mândrie pentru țara-mamă, România! Nu vreau să spun ceva despre alte comunități de pe alte meridiane ale globului, dar comunitatea din SUA are cea mai mare vechime și, fiind cetățeni cu drept de vot în America, se implică și în viața politică a țării de adopție, iar cei care au și cetățenie română, se implică, de asemenea, și în viața politică de la București, având experiența modelului democratic american.

