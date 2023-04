Care e secretul unor arbusti fructiferi bogati?

Plantarea de arbusti fructiferi este o alegere excelenta pentru a va bucura ulterior de o recolta bogata de fructe care se va transforma in vedeta unui stil de viata sanatos. Cei care isi planifica un astfel de demers de achizitie si plantare de arbori trebuie insa sa aiba in vedere cateva aspecte cheie.

In caz contrar, investitiile vor fi de prisos, iar rezultatul nu va fi cel dorit. Asa ca iata care sunt acele sfaturi pretioase pe care un bun gospodar le are in vedere la cumpararea de arbusti fructiferi si la ingrijirea lor.

Secretele unor pomi bogati si a unei recolte generoase

Achizitia si alegerea pomilor

Inainte de achizitia unor arbusti fructiferi specialistii recomanda analiza radacinilor. Daca acestea sunt uscate, se rup foarte usor, e foarte posibil ca pomii sa nu fie dintre cei mai sanatosi cu putinta si sa se usuce foarte repede. Dar acesta nu e un aspect universal valabil, mai ales ca gasesti arbusti fructiferi de vanzare si online la care nu se poate stabili precis calitatea pomilor. Recomandarea noastra e sa alegi o firma specializata si de incredere cum sunt cei de la bulbi-flori.ro, un magazin online unde gasesti o varietate de arbori, de diferite soiuri, care sunt atent obtinuti si manipulati astfel incat sa ajunga corespunzator la utilizatori. Un aspect personal ce trebuie avut in vedere este clima si tipul solului pe care se planteaza, anumiti arbori fructiferi fiind compatibili doar cu anumite conditii de trai.

Plantarea pomilor

Plantarea pomilor fructiferi ar trebui sa se faca conform specificatiilor emise de fiecare producator in parte si urmarind indeplinirea conditiilor, a pasilor prezenti in instructiunile cu care vin insotiti. Este un beneficiu important pentru cei care planteaza arbori pentru prima data si nu au cunostinte despre cum ar trebui sa decurga procesul in siguranta, ca eforturile sa nu fie in van.

Marea majoritate a pomilor se planteaza in perioada februarie-aprilie, dar pot fi soiuri care permit exclusiv plantarea la atingerea unor anumite conditii, la o anumita temperatura ambientala, a solului etc. Trebuie respectata inclusiv distanta de plantare pentru a se asigura o buna dezvoltare atunci cand se doreste cultivarea unei livezi sau a mai multor pomi pe un areal restrans, in asociere cu alte forme de vegetatie.

Intretinerea pomilor

Odata stabilit care sunt pomii cei mai potriviti si cum trebuie integrati in sol, un aspect important e si modul de intretinere. Arbustii fructiferi vor avea nevoie de timp si mentenanta ca sa ajunga la nivelul la care pot face flori, respectiv fructe. Regimul hidric trebuie sa fie unul optim, la fel ca si cantitatea de nutrienti ce poate proveni direct din sol sau care poate fi asigurata auxiliar prin utilizarea de ingrasaminte. Nu e de omis nici procesul de combatere al daunatorilor prin stropiri regulate, in anumite perioade de timp.

Asadar este indicata luarea la cunostinta a tuturor acestor pasi si respectarea corespunzatoare astfel incat sa te poti bucura in cel mai scurt timp de fructe gustoase si sanatoase.