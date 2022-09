Cum sa-ti transformi casa intr-o galerie a amintirilor

Atunci cand este mic, creierul copilului inca se afla in procesul de dezvoltare, asa ca nu isi va aminti multre dintre lucrurile ce se intampla in jurul lui pe masura ce creste. De aceea este important ca orice familie sa aiba un album cu poze.

Nu cu mult timp in urma, pozele puteau fi developate si asezate intr-un album. In prezent, lucrurile s-au schimbat: majoritatea pozelor raman in format digital si pentru a fi pastrate sunt foliste stick-uri de memorie sau diferite aplicatii de tip hosting si sharing.

Toata lumea stie ca cea mai valoroasa opera de arta dintr-o locuinta este cea creata de cei care locuiesc in casa respectiva, asa ca un colaj cu poze este o idee perfecta pentru oamenii care sa isi doresc sa aduca putina culoare.

Cadoul de care se poate bucura intreaga familie: tablouri personalizate

Cei care isi doresc sa se intoarca in trecut si sa transforme pozele din format digital in obiecte ce pot fi tinute de mana si nu au nevoie de un dispozitiv pentru a putea fi admirate, pot opta pentru tablouri canvas cu poze. Nu conteaza modelul ales, deoarece ceea ce il va face cu adevarat unic sunt pozele din familia fiecarui client.

Un model potrivit pentru orice familie, indiferent de cat de mica sau de numeroasa, este cel al tabloului canvas personalizat cu colaj de 12 poze. Numarul de poze ce pot fi folosite ii ofera celui care le alege sansa sa isi foloseasca toata creativitatea pe care o are: poze cu parintii, cu copiii, cu buncii, cu animalele de companie etc. Toate fac parte din familie.

Cei care doresc sa creeze o legatura si mai puternica fata de cei apropiati pot alege pozele impreuna cu persoana iubita si cu copii. In acest fel, ei vor fi siguri ca momentele imortalizate vor fi pe placul tuturor membrilor ai familiei.

Unde si cum trebuie asezat tabloul comandat pentru ca toata lumea sa se bucure de el?

Cu privire la locul ideal in care aceste opere pot fi asezate, incaperea in care familia ia impreuna masa este o varianta foarte buna. Astfel, cu toate pozele asezate la vedere, membrii familiei pot depana amintiri si spune povesti legate de evenimentele in cadrul carora au fost realizate pozele respective. Camera de zi sau dormitorul sunt de asemenea niste alegeri potrivite.

Culoarea si dimensiunea tabloului depind si ele de incaperea in care va fi asezat, asa ca mobilierul si spatiul disponibil trebuie luate in considerare de la bun inceput. Pentru ca tabloul sa nu fie doborat din greseala atunci cand copiii se joaca, el trebuie pozitionat intr-un loc cat mai inalt pe perete.

In concluzie, persoanele care isi doresc sa aleaga un cadou de care se va bucure intreaga familie si care va ramana o amintire placuta in anii ce vor urma, pot achizitiona cu incredere un tablou perso